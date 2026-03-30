İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
Dünya futbolunda heyecan tüm hızıyla devam ederken, 2025-2026 sezonunun sonunda birçok yıldız oyuncunun sözleşmesi sona erecek. İşte Türk takımlarının da transfer listesinde bulunan o futbolcular...
Mika Marmol - Las Palmas - 10 milyon Euro
Illan Meslier - Leed United - 10 milyon Euro
Ozan Kabak - Hoffenheim - 10 milyon Euro
Allan Saint-Maximin - Lens - 10 milyon Euro
Andrew Robertson - Liverpool - 10 milyon Euro
Xaver Schlager - Leipzig - 10 milyon Euro
Oleksandr Zinchenko - Ajax - 10 milyon Euro
Harry Maguire - Manchester United - 10 milyon Euro
Yves Bissouma - Tottenham - 12 milyon Euro
Diogo Leite - Union Berlin - 12 milyon Euro
Daichi Kamada - Crystal Palace - 12 milyon Euro
Mathias Jensen - Brentford - 12 milyon Euro
Zeki Çelik - Roma - 12 milyon Euro
Danilho Doekhi - Union Berlin - 13 milyon Euro
Fabinho - Al Ittihad - 13 milyon Euro
Arthur Avom - Lorient - 15 milyon Euro
Souffian El Karouani - Utrecht - 15 milyon Euro
Malang Sarr - Lens - 15 milyon Euro
Rico Henry - Brentford - 15 milyon Euro
John Stones - Manchester City - 15 milyon Euro
Leon Goretzka - Bayern Münih - 15 milyon Euro
Oscar Mingueza - Celta Vigo - 18 milyon Euro
Ryan Sessegnon - Fulham - 20 milyon Euro
Julian Brandt - Borussia Dortmund - 20 milyon Euro
Marcos Senesi - Bournemouth - 22 milyon Euro
Harry Wilson - Fulham - 25 milyon Euro
Bernardo Silva - Manchester City - 27 milyon Euro
Dusan Vlahovic - Juventus - 35 milyon Euro