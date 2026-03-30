        Haberler Spor Futbol İşte sözleşmesi bitecek futbolcular! - Futbol Haberleri

        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!

        Dünya futbolunda heyecan tüm hızıyla devam ederken, 2025-2026 sezonunun sonunda birçok yıldız oyuncunun sözleşmesi sona erecek. İşte Türk takımlarının da transfer listesinde bulunan o futbolcular...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2026 - 20:31 Güncelleme:
        1

        Dünya futbolunda 2025-2026 sezonu sona erdiğinde birçok yıldız oyuncunun sözleşmesi bitecek.

        2

        İşte sözleşmesi bitecek olan futbolcular...

        3

        Mika Marmol - Las Palmas - 10 milyon Euro

        4

        Illan Meslier - Leed United - 10 milyon Euro

        5

        Ozan Kabak - Hoffenheim - 10 milyon Euro

        6

        Allan Saint-Maximin - Lens - 10 milyon Euro

        7

        Andrew Robertson - Liverpool - 10 milyon Euro

        8

        Xaver Schlager - Leipzig - 10 milyon Euro

        9

        Oleksandr Zinchenko - Ajax - 10 milyon Euro

        10

        Harry Maguire - Manchester United - 10 milyon Euro

        11

        Yves Bissouma - Tottenham - 12 milyon Euro

        12

        Diogo Leite - Union Berlin - 12 milyon Euro

        13

        Daichi Kamada - Crystal Palace - 12 milyon Euro

        14

        Mathias Jensen - Brentford - 12 milyon Euro

        15

        Zeki Çelik - Roma - 12 milyon Euro

        16

        Danilho Doekhi - Union Berlin - 13 milyon Euro

        17

        Fabinho - Al Ittihad - 13 milyon Euro

        18

        Arthur Avom - Lorient - 15 milyon Euro

        19

        Souffian El Karouani - Utrecht - 15 milyon Euro

        20

        Malang Sarr - Lens - 15 milyon Euro

        21

        Rico Henry - Brentford - 15 milyon Euro

        22

        John Stones - Manchester City - 15 milyon Euro

        23

        Leon Goretzka - Bayern Münih - 15 milyon Euro

        24

        Oscar Mingueza - Celta Vigo - 18 milyon Euro

        25

        Ryan Sessegnon - Fulham - 20 milyon Euro

        26

        Julian Brandt - Borussia Dortmund - 20 milyon Euro

        27

        Marcos Senesi - Bournemouth - 22 milyon Euro

        28

        Harry Wilson - Fulham - 25 milyon Euro

        29

        Bernardo Silva - Manchester City - 27 milyon Euro

        30

        Dusan Vlahovic - Juventus - 35 milyon Euro

        31

        Ibrahima Konate - Liverpool - 50 milyon Euro

        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı