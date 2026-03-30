        Güzide Duran ile Adnan Aksoy'dan boşandı

        Eski manken Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy'un olaylı boşanma davaları sonuçlandı. İkilinin, 18 yıllık evliliği resmen sona erdi

        Giriş: 30.03.2026 - 13:29 Güncelleme:
        Boşandılar

        1996 Best Model of Turkey birincisi Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy boşandı. Uzun süredir magazin gündemini meşgul eden davanın sonuçlandığını eski mankenin avukatı Feyza Altun duyurdu.

        Altun, "Müvekkilim Güzide Duran'ın bugün boşandığını kamuoyunun bilgisine arz ederim. Kendisi uzun zamandır sürdürdüğü boşanma mücadelesini lehine tazminat hükmedilerek bitirmiş bulunmaktadır. Müvekkilim çocuklarından daha önce de söylediği gibi vazgeçmiş değildir. İtiraz olursa süreç devam edecek fakat kendisi şu anda boşanmış bir kadındır" dedi.

        Güzide Duran, boşanmadan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün eski başkanı Fikret Orman ile aşk yaşamaya başlamıştı.

        Adnan Aksoy ile evliliğinden biri; kız, diğeri erkek olmak üzere iki çocuğu bulunan Güzide Duran, her ne kadar Fikret Orman ile birlikteliğinin evliliğini sonlandırma kararı aldıktan sonra başladığını ileri sürse de Aksoy, bu durumun aksini savunuyordu.

