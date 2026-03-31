İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, uluslararası basında yer alan haberlere ilişkin, "İran’ın düşmanları arzularını haber olarak ortaya koyuyor." dedi.

Kalibaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklamalarda bulundu.

"İran’ın düşmanları arzularını haber olarak ortaya koyuyor ve aynı zamanda İran halkını tehdit ederken yanlış yapıyorlar." diyen Kalibaf, "Birini vurursan birkaç kez vurulursun." ifadesini kullandı.

Kalibaf ayrıca, "İran halkı düşmanı pişman edecek ve haklarını elde edecektir." dedi.