ABD Başkanı Trump eski sözlerini yeniden paylaştı: 1987'den bu yana aynı İran hedefi!

ABD ve İsrail'in 28 Şubat sabahı İran'a yönelik başlattığı saldırıları bir ayı aşkın süredir karşılıklı olarak devam ediyor. ABD Başkanı, savaşın başladığı ilk günlerde operasyonun 4-5 hafta sürebileceğini söylemişti, ancak bir ay boyunca sık sık çelişkili mesajlar verdi.

Son günlerde ABD'nin İran'daki operasyonları sonlandıracağı iddialarının yanı sıra İran'a yönelik kara operasyonu hazırlığında olduğu iddiaları gündemdeki yerini ve belirsizliği koruyor. ABD-İsrail ve İran hattında devam eden savaşta taraflardan baş döndürücü açıklamalar gelirken, Trump'tan geçtiğimiz gün net bir açıklama geldi:

"Dürüst olmak gerekirse, en çok istediğim şey İran'daki petrolü almak. Ama ABD'de bazı aptal insanlar 'bunu neden yapıyorsun?' diyor. Onlar aptal insanlar."

39 YIL ÖNCE AYNI SÖZLER: İRAN PETROLÜ ELE GEÇİRİLMELİ

Trump'ın bu isteği yeni değil, bunu da kendisi paylaştı. Trump, pazartesi günü Truth Social hesabında gazeteci Barbara Walters ile 1987 yılında yaptığı bir röportajdan kesiti yeniden paylaştı. Söz konusu röportajda Trump, saldırılara karşılık olarak ABD'nin İran'a ait petrol tesislerini ele geçirmesi gerektiğini savunuyordu.

Söz konusu görüntüler ilk olarak ABC'nin 20/20 programında yayımlanmıştı. O dönem 41 yaşındaki Trump'ın yer aldığı röportajda, ABD'nin "zayıf" davrandığını savunduğu ve İran'ın ABD'ye saldırması halinde Washington'ın "onların büyük petrol tesislerinden birini alması" ve bunu kayıpları telafi etmek için elinde tutması gerektiğini söylediği görülüyor.

39 yıl öncesine ait görüntülerde Trump, ABD'nin İran'ı işgal etmesi gerektiğini savunarak "gidip büyük petrol tesislerinden birini ele geçirmesi" gerektiğini söylüyor.

Bu görüntüler, ABD Başkanı'nın bugünlerde İran’ın nükleer silah geliştirme ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla, ülkenin derinliklerinde bulunan uranyumları ele geçirmek için bir kara harekatını değerlendirdiği bir dönemde yeniden gündeme geldi.

1987 yılında çekilen röportajda Trump, "Deniz kıyısındaki petrolün bir kısmını neden gidip ele geçiremiyoruz?" diye soruyor.

Röportajda şu ifadeleri kullanıyor:

"Bırakın İran onların olsun, siz petrolünü alın, ben olsam bunu yapardım."

"SAVAŞ KAÇINILMAZ"

Genç yaşlardaki Trump'a savaş isteyip istemediği sorulduğunda ise bunun zaten kaçınılmaz olduğunu savunarak şöyle diyor:

"Zayıf olarak da savaş yaşayabilirsiniz. Bir savaş olacak ve bu Orta Doğu'da başlayacak."

Gazetecinin, Sovyetler Birliği'nden gelebilecek bir tepki konusunda endişe duyup duymadığı sorusuna Trump, böyle bir karşılığın gelmeyeceğini öne sürerek ABD'nin İran'dan petrolü "alması" gerektiğini yineledi.

Trump, ABD'nin İran'a "girmesi" gerektiğini vurgulayarak, sahada asker bulundurulacak bir işgale işaret etti.

Arşiv görüntülerinde şu sözleri de yer alıyor:

"İran bu ülkeye bir dahaki saldırdığında gidin ve büyük petrol tesislerinden birini ele geçirin.

Yani gerçekten ele geçirin, elinizde tutun ve kayıplarınızı geri alın; çünkü bu ülke İran yüzünden çok şey kaybetti."

Trump'ın bu videoyu sosyal medya hesabından yeniden paylaşması, İran konusundaki yaklaşımının yıllar içinde değişmediğini göstermek istediği şeklinde yorumlandı.