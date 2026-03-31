5G teknolojisi sayesinde Müslüm Gürses’in hologramı sevilen sanatçılarla konserde düet yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye’yi 5G ile daha hızlı, daha güçlü bir geleceğe taşıyoruz” ifadelerine yer verdi. Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek törenle birlikte yarın, 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla 5G teknolojisi resmen hizmete alınacak.

Bu tarihi geçiş öncesinde Türk Telekom, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlediği 5G gala gecesiyle “Herkes için 5G” vizyonunu kamuoyuyla paylaştı ve yeni döneme güçlü bir giriş yaptı.

Gecede 5G teknolojisinin ultra düşük gecikme, yüksek hız ve eş zamanlı bağlantı özelliklerinden faydalanılarak bir ilke imza atıldı. Türk Telekom’un 5G tabanlı hologram teknolojisiyle hayata geçirilen gösteride, vefat eden sanatçı Müslüm Gürses’in hologramı sahneye çıkarıldı ve rap sanatçısı Sefo ile “Bilmem mi” şarkısını düet yaparak unutulmaz anlar yaşattı. Yapay zeka desteğiyle Müslüm Gürses’in daha önce hiç seslendirmediği yeni şarkılara ses vermesi, geceye damga vurdu.

REKLAM

📍Cumhurbaşkanlığı Külliyesi#TürkiyeHızlanıyor 🇹🇷 pic.twitter.com/OoThd8Rvov — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) March 31, 2026

ÜLKEMİZİ GELECEĞE TAŞIMA YOLUNDA YENİ BİR DÖNEM

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “186 yıl öncesinde uzakları yakın kılmak amacıyla başlayan hikayemiz Türkiye’yi geleceğe ulaştırma şiarıyla devam ediyor. Bu toprakların hafızasını, kültürünü ve tarihini genetik kodlarında taşıyan bir kurum olarak dijital geleceği bu zengin miras ve teknoloji birikimimizle inşa ediyoruz. İlmek ilmek oluşturduğumuz dijital omurgayla Türkiye’nin her bir hücresine dokunan Türk Telekom olarak, bugün sadece yeni bir teknolojiye geçiş yapmakla kalmıyor, ülkemizi geleceğe taşıma yolunda yeni bir döneminin kapılarını aralıyoruz. Sağlıkta erişilebilirlik, eğitimde fırsat eşitliği, üretimde verimlilik ve enerjide tasarruf imkanı sağlayan 5G teknolojisinin bir bağlantı hızının ötesinde ekonomik ve sosyal ilerlemeyi hızlandıracak itici bir güç olduğuna inanıyoruz. Yıllardır yatırımlarımızı ve çalışmalarımızı bu bilinçle gerçekleştirdik. Sağlıktan sanayiye, tarımdan spora ve kültür sanata kadar farklı alanlarda öncü 5G kullanım senaryolarını hayata geçirdik. Yarım milyon kilometreyi aşan fiber altyapımız 5G’nin yüksek veri taşıma kapasitesinin en büyük teminatı olurken, 5G’nin can damarı olan fibere bağlı istasyonu oranında dünya genelindeki 2030 hedeflerini şimdiden aşmış bulunuyoruz. 81 ilin her köşesine uzanan fiber ağımız, yaygın 5G altyapımız, 5G uygulamalarındaki deneyimimiz, yüzde 61’ini fiberle bağladığımız LTE baz istasyonlarımız ve 5G’de sahip olduğumuz müşteri başına en yüksek kapasiteyle herkes için en kapsayıcı 5G deneyimini sunmaya hazırız. “Herkes için 5G” vizyonumuzla dijital uçurumları kapatmayı ve teknolojiyi bir lüks olmaktan çıkararak milli egemenliğin üzerinde yükseldiği sarsılmaz bir temel haline getirmeyi hedefliyoruz. Köklerimizden aldığımız güç, yenilikçi vizyonumuz, uzman mühendislerimiz ve yüksek teknoloji birikimimizle ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Gala gecesinde 5G teknolojisinin yüksek hız, düşük gecikme ve eş zamanlı bağlantı gibi yenilikçi özelliklerine dikkat çekmek adına sürpriz bir sahne gösterisi düzenledi. Hayatını kaybeden Müslüm Gürses’in 5G tabanlı hologramı ile rap müzik sanatçısı Sefo’nun 5G sayesinde kesintisiz sahnelenen düeti geceye damga vurdu. Sefo’nun en çok dinlenen şarkılarından olan “Bilmem mi” isimli parça yapay zeka teknolojisi ile Müslüm Gürses tarafından seslendirildi. Müslüm Gürses’in 5G tabanlı hologramı ile Sefo “Bilmem mi” isimli şarkıyı sahnede birlikte söyleyerek katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

“5G ALANINDA 70’İN ÜZERİNDE ULUSLARARASI PATENTİMİZ BULUNUYOR

5G’de milli çalışmalara odaklandıklarını belirten Ebubekir Şahin, “Ülkemizin teknolojide dışa bağımlılığını azaltmak ve küresel teknoloji liginde üst sıralara taşımak adına, Ar-Ge çalışmalarımızın yanı sıra milli çözümler üreten firmalara yatırım yapıyoruz. Milli ekosistemimizi güçlendirecek iş birlikleri ve projeleri hayata geçirerek ülkemizi ileriye taşıyacak her hamleye Türk Telekom imzasını atıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı 5G odaklı ‘Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’ni açılışını gerçekleştirdik. Bir telekomünikasyon şirketi olmanın ötesinde dijital geleceğin mimarı olarak 2025 yılında 921 milli patent başvurusu ile dijital dönüşüme liderlik etmenin gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin yüksek teknoloji ihraç etme hedefine katkı sunmak amacıyla çalışmalar yürüten grup şirketlerimiz Argela ve Silikon Vadisi’ndeki iştiraki Netsia’nın 5G alanında 70’in üzerinde uluslararası patenti bulunuyor” dedi.