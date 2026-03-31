Adana'da denetimlerde 16 düzensiz göçmen ve farklı suçlardan aranan 2 zanlı yakalandı
Adana'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde 16 düzensiz göçmen ile çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı. Uygulamada yüzlerce kişinin sorgusu yapılırken, göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi
Giriş: 31.03.2026 - 10:15
Adana'da polis ekiplerince yapılan denetimlerde 16 düzensiz göçmen ve çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğünce Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde aranan kişilere ve düzensiz göçmenlere yönelik 68 personelin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi.
Çalışmada 623 kişinin sorgusu gerçekleştirildi.
Ekipler, Suriye uyruklu 16 düzensiz göçmen ile "cinsel taciz" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlarından aranan 2 zanlıyı yakaladı.
Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi, 2 şüpheli ise işlemleri için emniyete götürüldü.
