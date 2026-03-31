Adana'da denetimlerde 16 düzensiz göçmen ve farklı suçlardan aranan 2 zanlı yakalandı

Etkili lodos Bursa'yı vurdu

Bursa'nın Gemlik ve Kumla sahilinde etkili olan şiddetli lodos, çok sayıda teknenin batmasına ve kıyıda hasara yol açtı. Fırtına nedeniyle iskelelerde de zarar oluşurken, bazı teknelerin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Bölgede can kaybı yaşanmazken, ekiplerin hasar tespit çalışmaları sürüyor