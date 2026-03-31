        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 8 ilde et fiyatlarına manipülasyon soruşturması: 30 gözaltı

        8 ilde et fiyatlarına manipülasyon soruşturması: 30 gözaltı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 8 ilde yürütülen soruşturma kapsamında karkas et arzını durdurdukları, et fiyatlarını manipüle ettikleri belirlenen 30 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2026 - 10:06 Güncelleme:
        8 ilde et fiyatlarına manipülasyon soruşturması

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Cimer başvuruları ve sosyal medya paylaşımları doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın suç duyurusu üzerine; 8 ilde yürütülen soruşturma kapsamında karkas et arzını durdurdukları, et fiyatlarını manipüle ettikleri belirlenen 30 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Ülke genelinde 2025 yılı Ekim ayı sonuna kadar istikrarlı bir şekilde devam eden karkas et fiyatlarında bazı besici gruplar tarafından et ve et ürünlerinin fiyatlarının manipüle edilmek suretiyle olağanüstü bir şekilde yükseltildiği, karkas et tedarikçisi firmalar tarafından arz kısıtlamasına gidilerek elde mal olmadığı ya da kesime hayvan gelmediği gibi gerekçelerle karkas et arzını fiilen durdurdukları, hastalıklı hayvanların kesilmesi ile bozulmuş etlerin piyasaya sürüldüğü yönünde yapılan tespitler neticesinde; değişik illerde faaliyette bulunan büyük ölçekli besici ve karkas et tedarikçilerinin örgütsel faaliyet kapsamında “Nitelikli Dolandırıcılık, Fiyatları Etkileme, Mal ve Hizmet Satımından Kaçınma, Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda Ticareti” suçlarını işlediklerine dair iletişimin dinlenmesi, beyanlar vb şekilde somut delillerin tespit edilmesi üzerine;

        Ankara merkezli Kırşehir, Kayseri, Konya, Bursa, Balıkesir, İstanbul ve Sakarya olmak üzere 8 ilde bulunan 28 şüpheli ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak denetimleri önceden haber veren 5 kamu görevlisi de dahil olmak üzere; toplamda 33 şüpheli hakkında 31.03.2026 tarihinde eş zamanlı gözaltı ile suç delillerine yönelik arama/el koyma talimatı verilmiş olup, bu işlemler Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yerine getirilmekle, 30 şüpheli gözaltına alınmış, diğer şüphelilerin yakalama işlemleri devam etmektedir.

        Soruşturma tüm şüpheliler ve yine halkımızın sağlığıyla oynadığı tespit edilen/edilecek tüm kişiler yönüyle titizlikle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

