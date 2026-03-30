        Selma Konak: Sen hâlâ kalbimde yaşıyorsun

        Volkan Konak'ın vefatının birinci yıl dönümünde eşi Selma Konak, "Sensiz koskoca bir yıl geçti. Her şarkında, her hatıranda yaşamaya devam edeceksin. Yokluğun hâlâ aynı ağırlıkta. Seni çok özledim" sözleriyle duyduğu özlemi paylaştı

        Giriş: 30.03.2026 - 19:22 Güncelleme:
        Ünlü şarkıcı Volkan Konak, 31 Mart 2025’te Ramazan Bayramı'nın ilk günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sahnedeyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

        58 yaşında vefat eden Konak, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde, kendi vasiyeti üzerine Konakoğlu Aile Mezarlığı'nda bir ceviz ağacının altına defnedilmişti.

        Şarkıcı için yarın Trabzon Maçka’daki Konakoğlu Aile Mezarlığı’nda bir anma programı düzenlenecek.

        Konak'ın eşi Selma Konak, eşinin ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyduğu özlemi dile getirdi.

        "YOKLUĞUN HÂLÂ AYNI AĞIRLIKTA"

        Selma Konak, eşiyle birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşarak, "Canım Volkan’ım, sensiz koskoca bir yıl geçti. Sen hâlâ kalbimde yaşıyorsun. Seninle olmak bir ömre sığmayacak kadar kıymetliydi. Kaybetmek ise kelimelere sığmayacak kadar zor. Ama biliyorum ki sen; her sözünde, her şarkında ve her hatıranda yaşamaya devam edeceksin. Yokluğun hâlâ aynı ağırlıkta. Seni çok özledim" ifadelerini kullandı.

        Volkan Konak, 1992’de evlendiğinde maddi sıkıntılar nedeniyle düğün yapamamıştı. Ancak 2023 yılında, eşi Selma Konak ile nikâh masasına oturduktan 31 yıl sonra düğününü gerçekleştirmişti.

        Çiftin Şimal Konak, Derin Konak ve Volkan Konak adında üç çocuğu bulunuyor.

        İran'dan atılan 4.füze havada önlendi!
        Yağmur mola veriyor! Sıcaklık da artıyor!
        İstanbul’da sağanak hayatı durdurdu
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Özkan Yalım tutuklamaya sevk edildi
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        Bugün ne oldu? 30 Mart 2026'nın haberleri
        MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Görele'deki kazadan kahreden haber!
        Petrolde tarihi ralli
        Fırtına öncesi Icardi zirvesi: Karar günü yarın!
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        "673 milyon açlıkla mücadele ediyor"
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Milli futbolcu evlendi
        Haluk Bilginer'den Angelina Jolie sözleri
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı
