Selma Konak: Sen hâlâ kalbimde yaşıyorsun
Volkan Konak'ın vefatının birinci yıl dönümünde eşi Selma Konak, "Sensiz koskoca bir yıl geçti. Her şarkında, her hatıranda yaşamaya devam edeceksin. Yokluğun hâlâ aynı ağırlıkta. Seni çok özledim" sözleriyle duyduğu özlemi paylaştı
Ünlü şarkıcı Volkan Konak, 31 Mart 2025’te Ramazan Bayramı'nın ilk günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sahnedeyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.
58 yaşında vefat eden Konak, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde, kendi vasiyeti üzerine Konakoğlu Aile Mezarlığı'nda bir ceviz ağacının altına defnedilmişti.
Şarkıcı için yarın Trabzon Maçka’daki Konakoğlu Aile Mezarlığı’nda bir anma programı düzenlenecek.
Konak'ın eşi Selma Konak, eşinin ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyduğu özlemi dile getirdi.
"YOKLUĞUN HÂLÂ AYNI AĞIRLIKTA"
Selma Konak, eşiyle birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşarak, "Canım Volkan’ım, sensiz koskoca bir yıl geçti. Sen hâlâ kalbimde yaşıyorsun. Seninle olmak bir ömre sığmayacak kadar kıymetliydi. Kaybetmek ise kelimelere sığmayacak kadar zor. Ama biliyorum ki sen; her sözünde, her şarkında ve her hatıranda yaşamaya devam edeceksin. Yokluğun hâlâ aynı ağırlıkta. Seni çok özledim" ifadelerini kullandı.
Volkan Konak, 1992’de evlendiğinde maddi sıkıntılar nedeniyle düğün yapamamıştı. Ancak 2023 yılında, eşi Selma Konak ile nikâh masasına oturduktan 31 yıl sonra düğününü gerçekleştirmişti.