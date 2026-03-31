        Son dakika: Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat - 31 Mart hava durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat

        Meteoroloji'den yapılan 31 Mart hava durumu tahminlerine göre; İstanbul hariç Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Ege Bölgesi ile Antalya, Hatay, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu sağanak yağmurlu diğer bölgeler parçalı ve çok bulutlu olacak. Hava sıcaklığının, yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde 4 ila 6 derece artması bekleniyor.

        Giriş: 31.03.2026 - 07:17 Güncelleme:
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Manisa, Antalya, Hatay, Ankara, Çankırı, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Mersin'in iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 18°

        Ankara

        Bulutlu 14°

        İzmir

        Yağmurlu 17°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 18°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 14°

        Bursa

        Yağmurlu 16°

        Adana

        Kısmen Güneşli 20°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 15°

        Gaziantep

        Parçalı bulutlu 15°

        Ağrı

        Bulutlu

        Hava sıcaklığının, yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

