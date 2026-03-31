Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.626,35 %-0,57
        DOLAR 44,4770 %0,08
        EURO 51,0333 %0,14
        GRAM ALTIN 6.520,73 %1,13
        FAİZ 43,95 %-0,36
        GÜMÜŞ GRAM 103,15 %2,95
        BITCOIN 67.772,00 %1,77
        GBP/TRY 58,7637 %0,24
        EUR/USD 1,1471 %0,05
        BRENT 107,40 %0,01
        ÇEYREK ALTIN 10.663,99 %1,15
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşsiz Kimlerin işsizlik maaşı kesilir? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Çalışmaya başlayanların işsizlik ödeneği kesilir

        Son üç yılda en az 600 prim günü bulunanlara kendi istek ve kusurları dışında işsiz kalmaları halinde 6 aydan 10 aya kadar süreyle işsizlik ödeneği bağlanır. Ancak, bazı hallerde sürenin bitmesi beklenmeden işsizlik ödeneği tamamen kesilir veya durdurulur. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, işsizlik ödeneği ile ilgili merak edilenleri yazdı

        Giriş: 31.03.2026 - 07:24 Güncelleme:
        Kimlerin işsizlik maaşı kesilir?

        İşsizlik ödeneği alabilmek için işçinin kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması, işten çıktığı tarihten önceki son 120 gün sigortalı çalışıyor olması ve son üç yıl içinde en az 600 gün priminin bulunması gerekir. Son üç yıl içinde 600 gün sigortalı çalışanlara 180 gün (6 ay), 900 gün çalışanlara 240 gün (8 ay), 1080 gün çalışanlara ise 300 gün (10 ay) işsizlik ödeneği verilir. Ancak, bazı durumlarda bu süreler bitmeden işsizlik ödeneği tümüyle kesilebilir veya durdurulabilir. İşsizlik ödeneğinin hangi hallerde kesilebileceğine bakalım.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        İŞÇİNİN YENİDEN İŞE BAŞLAMASI

        İşsizlik ödeneği almakta olan işçinin yeniden çalışmaya başlaması halinde, sürenin bitmesi beklenmeden işsizlik ödeneği kesilir. Yeniden çalışmaya zorunlu sigortalı çalışmanın yanı sıra 4/a (SSK) kapsamında 5 (g) sigortası, tarım sigortası, sosyal güvenlik destek primi, YÖK kısmi istihdam, ek-5 tarım, ek-6 ticari araç, ek-6 sanatçı, intörn öğrenci, ek-9 10 günden az veya fazla süreyle veya banka sandığına bağlı çalışılması da dahildir.

        Ayrıca, işsizlik ödeneği almakta iken 4/b kapsamında mahalle muhtarı, vergi mükellefi, meslek odası üyesi , şirketi ortağı olanlarrın, jokey ve antrenörlerin, avukat ve noterlerin ve 4/c kapsamında kamu görevlisi olarak çalışmaya başlayanların işsizlik ödenekleri kesilir.

        ASKERE GİDENLERİN ÖDENEKLERİ KESİLİR, DÖNÜŞTE BAĞLANIR

        İşsizlik ödeneği almakta iken askerlik görevine başlayanların işsizlik ödenekleri askerlik süresince kesilir, askerlik dönüşünde İŞKUR’a başvurdukları tarih itibarıyla tekrar başlatılır.

        Askere gideceğini İŞKUR’a bildirmeyenlere yapılan fazla ödemeler geri alınır. Fazla ödemelerin tahsilinde ödemenin askerlik dönüşü yapılacağının kendisi veya ailesi tarafından beyan edilmesi halinde yasal faiz uygulanmak kaydıyla tahsil işlemi askerlik dönüşüne ertelenir.

        İSTEĞE BAĞLI SİGORTA SIRASINDA İŞSİZLİK ÖDENEĞİ KESİLMEZ

        İşten ayrıldıktan sonra isteğe bağlı sigorta yaptırmış olanlar işsizlik ödeneği almaya devam ederler. Ödenekleri kesilmez.

        İŞKUR’UN İŞ VE KURS DAVETİNE KATILMAYANLARIN ÖDENEĞİ KESİLİR

        İŞKUR işsizlik ödeneği almakta olanlara iş veya kurs davetlerini, adreslerine iadeli taahhütlü olarak yapar. İŞKUR tarafından yapılan çağrıları cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri vermeyenlerin ödenekleri, belirlenen süre sonunda davete gelmeme gerekçesiyle kesilir. Davete sonradan uyulması halinde, başvuru yapılan tarih itibarıyla ödeneğin verilmesine yeniden başlanır. Davete mücbir sebeplerle icabet edemediğini belgeleyenlerin ödenekleri de kesilmez.

        GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ALMA HALİNDE İŞSİZLİK ÖDENEĞİ DURDURULUR

        İşsizliği sırasında hastalandığı için rapor alanlara geçici iş göremezlik ödeneği bağlanması halinde, iş göremezlik ödeneği süresinde işsizlik ödeneği durdurulur. Rapor süresinin bitiminde tekrar başlatılır.

        SİGORTASIZ ÇALIŞANLARIN ÖDENEKLERİ KESİLİR

        Sigortalı çalışanların yanı sıra sigortasız çalıştığı şikâyet veya denetimlerde ortaya çıkanların ödenekleri de sürenin bitmesi beklenmeden kesilir.

        YAŞLILIK AYLIĞINDA KESİLİR, ÖLÜM AYLIĞINDA KESİLMEZ

        İşsizlik ödeneği aldığı süre içinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlayanların ödenekleri emeklilik gerekçesiyle kesilir. Yaşlılık aylığı dışında gelir alanların ödenekleri ise kesilmez. Ayrıca gazi maaşı, sporcu, terör malulü aylığı alınması işsizlik ödeneği alınmasına engel teşkil etmez.

        ŞARTLI SALIVERME VE DENETİMLİ SERBESTLİK

        Şartlı salıverilme veya denetimli serbestlik kapsamında, herhangi bir kamu kuruluşunda kamu yararına bir işte çalıştırılmasına karar verilen kişiler iş aramaya hazır olmadıkları için zorunlu iş gördükleri süre boyunca işsizlik ödeneği alamazlar. Ancak, bu kişilerin kamu yararına çalıştırılma süresi tam zamanlı değilse işsizlik ödeneği verilir.

        #işsizlik maaşı
        #işkur
        #işsizlik ödeneği süresi
        #işsizlik ödeneğinin kesilme
        #işsizlik ödeneğinin durdurulması
