İddia: ABD Savunma Bakanı savaş öncesi savunma şirketine yatırım adımı attı

İngiliz medyasından ABD Savunma Bakanı Hegseth'le ilgili kritik bir iddia geldi.

Financial Times, üç kaynağa dayandırdığı haberinde Bakan Hegseth'in ABD'nin İran'a saldırmasından hemen önce ABD borsasında işlem gören bir savunma şirketine büyük bir yatırım yapmak için temaslarda bulunduğunu iddia etti.

Haberde, Hegseth'in Morgan Stanley'deki yatırım uzmanının, ABD'nin Tahran'a karşı askeri harekat başlatmasından kısa bir süre önce, şubat ayında Defense Industrials Active ETF şirketine milyonlarca dolarlık bir yatırım yapmak üzere New York merkezli Amerikan çok uluslu varlık yönetimi şirketi BlackRock ile temasa geçtiği belirtiliyor.

Pentagon: İddia yalan

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Savunma Bakanı Pete Hegseth'in bir savunma şirketine yatırım yapmaya çalıştığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Pentagon, iddiaları "tamamen yanlış ve uydurma" olarak niteleyerek ne Hegseth'in ne de temsilcilerinin varlık yönetim şirketi BlackRock ile böyle bir yatırım için iletişime geçtiğini öne sürdü.

Haberlerin "kamuoyunu yanıltmaya yönelik temelsiz bir karalama" olduğunu iddia eden Pentagon, habere ilişkin derhal düzeltme talep etti.