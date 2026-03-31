Madonna, Javier Bardem, Pedro Pascal, Mark Ruffalo, America Ferrera, Elliot Page ve Jane Fonda gibi isimler, ABD'de göçmen polisi olarak bilinen ICE'ın, çocukları ve ebeveynlerini gözaltında tuttuğu Teksas'taki Dilley Göçmenlik İşlem Merkezi'nin kapatılması için, federal hükümete çağrıda bulunan bir açık mektubu imzaladı.

Dünyaca ünlü isimlerin mektubu, "Hiçbir çocuk göçmenlik gözaltı merkezinde kilit altında tutulmamalıdır" ifadesiyle başlıyor. Açık mektubu imzalayan diğer isimler arasında John Legend, Brandi Carlile, Hannah Einbinder, Alejandro Gonzalez Inarritu, Wunmi Mosaku, Billy Porter, Keke Palmer, Hasan Minhaj, Katie Couric, Susan Sarandon gibi onlarca sanatçı var.

REKLAM

NBC News'e göre, Trump yönetiminin göçmenlik konusundaki sert önlemleri sırasında, 2 bin 300'den fazla çocuk, ebeveynleriyle birlikte gözaltına alındı ​​ve mahkeme tarafından atanan gözlemcilerin verdiği verilere göre bunların büyük çoğunluğu Dilley'de tutuluyor. Birçoğu birkaç hafta veya ay boyunca gözaltında kalıyor. Dilley'de çocuklar sınırlı eğitimden, hiç sönmeyen ışıklardan ve küflü yemeklerden şikayetçi.

Sanatçıların açık mektubunda şu ifadeler yer aldı: Göçmen gözaltı merkezlerinde tutulan çocuklar travma, ihmal ve temel sağlık, güvenlik, haysiyet ve insan hakları standartlarını ihlal eden koşullara maruz kalıyor. Çocuklara yönelik istismar davalarında, temiz su verilmemesi, küflü yiyecekler, tıbbi ihmal, uyku yoksunluğu, yasal danışmanlıktan mahrum bırakılma, çocukların ailelerinden ayrılması ve insanlık dışı koşulları protesto eden ailelere karşı misilleme gibi durumlar yer alıyor. Çocuklar okullarda ve oyun alanlarında olmalı, gözaltı merkezlerinde değil.

Mektupta ayrıca, federal hükümeti Dilley tesisini derhal kapatmaya, çocukları ve aileleri, alındıkları evlere ve topluluklara geri göndermeye, çocuk hapis cezasına son vermeye çağıran sanatçılar, "Taahhüdümüz kapatmayla bitmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin herhangi bir yerinde bu tür suiistimallerin yaşanmasını önlemek için şeffaflık, hesap verebilirlik ve sistemik reformlar talep ediyoruz” dedi.