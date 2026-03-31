        Haberler Dünyadan Madonna, Javier Bardem, Pedro Pascal gibi sanatçılardan göçmen çocuk gözaltı merkezinin kapatılması için açık mektup

        Madonna, Javier Bardem, Pedro Pascal gibi sanatçılardan açık mektup

        Madonna, Javier Bardem, Pedro Pascal, Mark Ruffalo ve Jane Fonda gibi pek çok sanatçı, ICE polisinin göçmen çocukları gözaltında tuttuğu merkezin kapatılması için bir açık mektup yayımladı

        Giriş: 31.03.2026 - 10:00 Güncelleme:
        Sanatçılar tek ses

        Madonna, Javier Bardem, Pedro Pascal, Mark Ruffalo, America Ferrera, Elliot Page ve Jane Fonda gibi isimler, ABD'de göçmen polisi olarak bilinen ICE'ın, çocukları ve ebeveynlerini gözaltında tuttuğu Teksas'taki Dilley Göçmenlik İşlem Merkezi'nin kapatılması için, federal hükümete çağrıda bulunan bir açık mektubu imzaladı.

        Dünyaca ünlü isimlerin mektubu, "Hiçbir çocuk göçmenlik gözaltı merkezinde kilit altında tutulmamalıdır" ifadesiyle başlıyor. Açık mektubu imzalayan diğer isimler arasında John Legend, Brandi Carlile, Hannah Einbinder, Alejandro Gonzalez Inarritu, Wunmi Mosaku, Billy Porter, Keke Palmer, Hasan Minhaj, Katie Couric, Susan Sarandon gibi onlarca sanatçı var.

        NBC News'e göre, Trump yönetiminin göçmenlik konusundaki sert önlemleri sırasında, 2 bin 300'den fazla çocuk, ebeveynleriyle birlikte gözaltına alındı ​​ve mahkeme tarafından atanan gözlemcilerin verdiği verilere göre bunların büyük çoğunluğu Dilley'de tutuluyor. Birçoğu birkaç hafta veya ay boyunca gözaltında kalıyor. Dilley'de çocuklar sınırlı eğitimden, hiç sönmeyen ışıklardan ve küflü yemeklerden şikayetçi.

        Sanatçıların açık mektubunda şu ifadeler yer aldı: Göçmen gözaltı merkezlerinde tutulan çocuklar travma, ihmal ve temel sağlık, güvenlik, haysiyet ve insan hakları standartlarını ihlal eden koşullara maruz kalıyor. Çocuklara yönelik istismar davalarında, temiz su verilmemesi, küflü yiyecekler, tıbbi ihmal, uyku yoksunluğu, yasal danışmanlıktan mahrum bırakılma, çocukların ailelerinden ayrılması ve insanlık dışı koşulları protesto eden ailelere karşı misilleme gibi durumlar yer alıyor. Çocuklar okullarda ve oyun alanlarında olmalı, gözaltı merkezlerinde değil.

        Mektupta ayrıca, federal hükümeti Dilley tesisini derhal kapatmaya, çocukları ve aileleri, alındıkları evlere ve topluluklara geri göndermeye, çocuk hapis cezasına son vermeye çağıran sanatçılar, "Taahhüdümüz kapatmayla bitmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin herhangi bir yerinde bu tür suiistimallerin yaşanmasını önlemek için şeffaflık, hesap verebilirlik ve sistemik reformlar talep ediyoruz” dedi.

        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        İmralı heyeti Öcalan'ın mesajını paylaştı
        ABD Savunma Bakanı'yla ilgili ABD'yi sarsan iddia
        Trump'ın 1987'den beri aynı İran isteği
        WSJ: Hürmüz kapalı kalsa bile Trump saldırıları sona erdirmeye hazır
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Türkiye ve 7 ülkeden ortak açıklama
        Eşini, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü! Aile katliamı!
        Apartmanlarda 'borç listesi' asılamayacak
        Üniversitede taciz skandalı! Meslekten men edildi!
        Eşel mobil sisteminin enflasyona olası etkileri neler?
        İki kardeş iki kadının katili... Aleyna’nın annesi: Cani kızıma ulaştı!
        Kimlerin işsizlik maaşı kesilir?
        Robert Pattinson ile tanıştı
        Pembe ay 1 Nisan'da görülecek!
        Z kuşağının tanık olduğu tarihi krizler!
        Sezon sonu yıldızlar bedava!
        "Sen hâlâ kalbimde yaşıyorsun"
        Franco'nun uğurlu eliyle gitmiştik
        Ünlü oyuncunun gözyaşları
