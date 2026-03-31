        Türkiye'de 5G dönemi başlıyor! İşte adım adım iPhone ve Android telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemleri

        Türkiye'de yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. 5G teknolojisi, 1 Nisan itibarıyla ülkemize giriş yapıyor. Uyumlu telefon ve sim karta sahip olan, hem operatör hem de telefonda 5G sistemlerini aktif eden kullanıcılar, 1 Nisan Çarşamba gününden itibaren kapsama alanı içinde bu teknolojiyi kullanabilecek. Peki telefonunuzda 5G'yi nasıl aktif edeceğinizi biliyor musunuz? İşte iPhone ve Android cihazlarda 5G'yi aktif etme yöntemlerini sizler için anlattık.

        Giriş: 31.03.2026 - 11:00 Güncelleme:
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi

        5G teknolojisi, Türkiye genelinde 1 Nisan itibarıyla kullanıma sunulacak. Başlangıçta 81 il merkezinde eş zamanlı olarak devreye girecek ve iki yıl içinde ülkenin her noktasına yayılacak. 5G'den yararlanmak için cihazların bu teknolojiye uyumlu olması gerekiyor. Ayrıca hem operatör hem de telefonda 5G sistemlerinin aktif edilmesi şart. Peki telefonunuzda 5G’yi nasıl kullanabilirsiniz? İşte telefonlarda 5G'yi kullanmak için yapmanız gereken ayarlar…

        5G KULLANIMI İÇİN ADIM ADIM YAPILMASI GEREKENLER

        Öncelikle 5G teknolojisine uyumlu bir telefon ve sim karta sahip olmanız gerekiyor.

        4,5G teknolojisi ile uyumlu sim kartlar 5G ile de uyumlu. Ancak daha önceki teknolojilere ait sim kartların güncellenmesi şart.

        Dikkat etmeniz gereken bir diğer konu da 5G hizmetini, kullandığınız operatör üzerinden aktifleştirmek.

        Turkcell için ''5G'' yazıp 2200'a, Vodafone için 7000'e, Türk Telekom için ise 5555'e SMS göndererek veya mobil uygulamalardaki "Ayarlar" menüsünden 5G'yi ücretsiz bir şekilde açabilirsiniz.

        Geriye sadece bu teknolojiyi telefonda aktif etmek kalıyor.

        5G TELEFONLARDA NASIL AKTİF EDİLİR?

        iPhone kullanıyorsanız;

        ''Ayarlar'' uygulamasına giriş yaptıktan sonra ''Hücresel'' seçeneğine tıklayın.

        Ardından ''Seçenekler'' bölümüne girip ''Ses ve Veri'' kısmını açın.

        ''5G Otomatik'' veya ''5G Açık'' seçeneklerinden birini işaretleyin.

        Android kullanıyorsanız;

        ''Ayarlar'' uygulamasına giriş yaptıktan sonra ''Mobil Ağlar'' bölümünden ''Bağlantılar'' kısmına girin.

        ''Tercih Edilen Ağ Türü'' seçeneğine tıklayın.

        Açılan ekranda ''5G Otomatik'' veya doğrudan ''5G'' seçeneğini işaretleyin.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
