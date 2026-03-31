5G teknolojisi, Türkiye genelinde 1 Nisan itibarıyla kullanıma sunulacak. Başlangıçta 81 il merkezinde eş zamanlı olarak devreye girecek ve iki yıl içinde ülkenin her noktasına yayılacak. 5G'den yararlanmak için cihazların bu teknolojiye uyumlu olması gerekiyor. Ayrıca hem operatör hem de telefonda 5G sistemlerinin aktif edilmesi şart. Peki telefonunuzda 5G’yi nasıl kullanabilirsiniz? İşte telefonlarda 5G'yi kullanmak için yapmanız gereken ayarlar…

5G KULLANIMI İÇİN ADIM ADIM YAPILMASI GEREKENLER

Öncelikle 5G teknolojisine uyumlu bir telefon ve sim karta sahip olmanız gerekiyor.

4,5G teknolojisi ile uyumlu sim kartlar 5G ile de uyumlu. Ancak daha önceki teknolojilere ait sim kartların güncellenmesi şart.

Dikkat etmeniz gereken bir diğer konu da 5G hizmetini, kullandığınız operatör üzerinden aktifleştirmek.

Turkcell için ''5G'' yazıp 2200'a, Vodafone için 7000'e, Türk Telekom için ise 5555'e SMS göndererek veya mobil uygulamalardaki "Ayarlar" menüsünden 5G'yi ücretsiz bir şekilde açabilirsiniz.

Geriye sadece bu teknolojiyi telefonda aktif etmek kalıyor.

5G TELEFONLARDA NASIL AKTİF EDİLİR?

iPhone kullanıyorsanız;

''Ayarlar'' uygulamasına giriş yaptıktan sonra ''Hücresel'' seçeneğine tıklayın.

Ardından ''Seçenekler'' bölümüne girip ''Ses ve Veri'' kısmını açın.

''5G Otomatik'' veya ''5G Açık'' seçeneklerinden birini işaretleyin.

Android kullanıyorsanız;

''Ayarlar'' uygulamasına giriş yaptıktan sonra ''Mobil Ağlar'' bölümünden ''Bağlantılar'' kısmına girin.

''Tercih Edilen Ağ Türü'' seçeneğine tıklayın.

Açılan ekranda ''5G Otomatik'' veya doğrudan ''5G'' seçeneğini işaretleyin.