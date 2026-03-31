        Haberler Gündem Güncel İstanbul Valiliği: "3 günde metrekareye 97 kilogram yağış düştü" | Son dakika haberleri

        İstanbul Valiliği: "3 günde metrekareye 97 kilogram yağış düştü"

        İstanbul'da 29 Mart'tan itibaren etkili olan yağışlarda, birçok ilçede su baskınları ve toprak kaymaları meydana geldi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, 6 bin 903 personel ve 2 bin 505 araçla müdahale edildiğini, 375 su baskını, 18 toprak kayması, 26 devrilen ağaç ve 16 duvar çökmesinin kaydedildiği bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 12:00 Güncelleme:
        "Metrekareye 97 kilo yağış düştü"

        İstanbul’da 3 gün süren sağanak yağışta, kentin farklı bölgelerinde metrekareye ortalama 97.8 kilogram yağış düştüğü açıklandı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 375 su baskını, 18 toprak kayması, 2 mahsur kalma, 26 ağaç devrilmesi ve 16 duvar çökmesi meydana geldiği belirtildi.

        VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

        İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, 29 Mart Pazar günü öğle saatlerinde başlayıp bugün sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili olan yağışların özellikle Ümraniye, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy, Beykoz, Bakırköy, Kartal ve Beylikdüzü’nde yoğunlaştığı belirtildi.

        İSKİ 31 Mart baraj doluluk oranı
        İSKİ 31 Mart baraj doluluk oranı

        Açıklamada, Afet Yönetim Merkezi ile Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda AFAD, İBB ve ilçe belediyelerinden toplam 6 bin 903 personel, 2 bin 505 araç ve iş makinesi ile 824 ekipmanın görev yaptığı bildirildi.

        375 SU BASKINI, 18 TOPRAK KAYMASI YAŞANDI

        Yağış süresince 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 670 ihbar geldiği belirtilirken, havalimanlarında yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle herhangi bir sefer iptali yaşanmadığı aktarıldı. İDO, BUDO ve Şehir Hatları seferlerinde de hava koşullarına bağlı iptal olmadığı kaydedildi. Kent genelinde 375 su baskını, 18 toprak kayması, 2 mahsur kalma, 26 ağaç devrilmesi ve 16 duvar çökmesi meydana geldiği belirtilirken, itfaiye ekiplerince tehlike arz eden 28 parçanın da kaldırıldığı ifade edildi.

