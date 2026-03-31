İSKİ 31 Mart baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarının su seviyesi yükseliyor!
İstanbul baraj doluluk oranları, son günlerde yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Kent genelinde etkili olan yağışlar, su kaynaklarını olumlu yönde etkilerken barajlardaki seviyeler de artış gösteriyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan güncel verilere göre, İstanbul'un 10 barajından ikisi yüzde 100 seviyesinde kaydedildi. Peki, İSKİ 31 Mart 2026 baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte tüm ayrıntılar...
İstanbul barajlarının güncel verileri, İstanbullu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son günlerde etkili olan sağanak yağmurlar, içme suyu kaynağı olan barajların su seviyesini yükseltmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), barajların son durumunu web sitesi üzerinden paylaştı. Bu kapsamda "İstanbul'a su sağlayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarının su seviyesi yüzde kaç oldu?" sorusunun cevabı haberimizde. İşte İstanbul 31 Mart genel baraj doluluk oranı...
İSKİ 31 MART BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 31 Mart 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 64,55 seviyesinde kaydedildi.
İSTANBUL BARAJLARINDA GÜNCEL DURUM
Ömerli Barajı: yüzde 89,83
Darlık Barajı: yüzde 79,87
Elmalı Barajı: yüzde 100
Terkos Barajı: yüzde 48,26
Alibey Barajı: yüzde 63,22
Büyükçekmece Barajı: yüzde 49,51
Sazlıdere Barajı: yüzde 42,10
Istrancalar Barajı: yüzde 100
Kazandere Barajı: yüzde 64,15
Pabuçdere Barajı: yüzde 32,71