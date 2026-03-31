A Milli Takım'ın rakibi Kosova nasıl bir takım?

A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası yolundaki rakibi Kosova, son maçında Slovakya’yı 4-3 mağlup ederek play-off finallerine yükseldi. Bratislava’daki Tehelne Pole Stadı’nda oynanan karşılaşmada Kosova, iki kez geriye düşmesine rağmen sahadan galibiyetle ayrıldı.

Mücadelede 9 şutta 4 gol bulan Kosova, bu sonuçla Slovakya’nın iki yıllık iç saha yenilmezlik serisini de sona erdirdi. Karşılaşmanın ardından Slovak kaleci Martin Dubravka, ikinci yarıdaki performanslarını eleştirerek Kosova’nın temposuna ayak uyduramadıklarını söyledi.

REKLAM

Alman teknik direktör Franco Foda yönetimindeki Kosova Milli Takımı, disiplinli oyun yapısı ve tempolu futboluyla dikkat çekiyor. Teknik heyetin ağırlıklı olarak 3-5-2 dizilişini tercih ettiği ekipte, savunmada Amir Rrahmani’nin yokluğu nedeniyle farklı isimler görev alıyor.

Sağ kanatta Mergim Vojvoda’nın iki asistle öne çıktığı Slovakya maçında, sol kanatta Dion Gallapeni’nin performansı da dikkat çekti. Orta sahada Leon Avdullahu’nun sakatlığı nedeniyle Elvis Rexhbeçaj, Veldin Hodža ve Florent Muslija’nın görev yapması bekleniyor.

Hücum hattında ise Vedat Muriqi ve Fisnik Asllani ikilisi öne çıkıyor. Mallorca’da forma giyen Muriqi, attığı gollerle dikkat çekerken, Hoffenheim oyuncusu Asllani de fizik gücüyle ön plana çıkıyor. Kosova kadrosunda ayrıca Edon Zhegrova ve Milot Rashica gibi önemli isimler de yer alıyor.

Kosova, elde ettiği bu galibiyetin ardından Dünya Kupası yolunda Türkiye ile karşı karşıya gelecek.