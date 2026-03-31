Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.706,03 %0,63
        DOLAR 44,4802 %0,08
        EURO 51,0455 %0,16
        GRAM ALTIN 6.509,14 %0,95
        FAİZ 43,95 %-0,36
        GÜMÜŞ GRAM 104,41 %4,20
        BITCOIN 66.259,00 %-0,50
        GBP/TRY 58,7769 %0,27
        EUR/USD 1,1468 %0,03
        BRENT 107,97 %0,54
        ÇEYREK ALTIN 10.660,78 %1,12
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam AVM'de 18 yaş altına yasak - İş-Yaşam Haberleri

        AVM'de 18 yaş altına yasak

        Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir alışveriş merkezi (AVM), güvenlik gerekçesiyle 18 yaş altındakilerin hafta sonu velisi olmadan merkeze girişini yasakladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 13:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        AVM'de 18 yaş altına yasak

        AVM'den yapılan yazılı açıklamada, hafta sonları merkeze girişe ilişkin düzenleme yapıldığı belirtilerek, "Öncelikle belirtmek isteriz ki alışveriş merkezimiz; tüm ziyaretçilerimizin güvenli, huzurlu ve nezih bir ortamda vakit geçirebilmesini temel öncelik olarak görmektedir. Bu kapsamda son dönemlerde özellikle hafta sonlarında, 18 yaş altı bazı genç gruplar arasında yaşanan sözlü ve fiziki tartışmalar, zaman zaman kavgaya dönüşen olaylar hem ziyaretçilerimizden hem de mağaza çalışanlarından ciddi şikayetlere neden olmuştur. Bu durumun önüne geçebilmek amacıyla alınan tedbirler ilgili kolluk kuvvetleri ile yapılan değerlendirmeler sonucunda hayata geçirilmiştir. Uygulama kapsamında, sözlü ve fiziki kavga çıkaranların alışveriş merkezine girişleri sınırlandırılabilmektedir" denildi.

        'AMACIMIZ, GENÇLERİMİZİ DIŞLAMAK YA DA AYRIMCILIK DEĞİL'

        Açıklamada ayrıca, "Alınan bu kararın amacı; hiçbir şekilde gençlerimizi dışlamak ya da ayrımcılık yapmak değildir. Aksine, hem gençlerimizin güvenliğini sağlamak hem de tüm ziyaretçilerimize huzurlu bir alışveriş ortamı sunmaktır. Nitekim benzer uygulamalar, ülkemizin farklı noktalarında da güvenlik gerekçesiyle dönemsel olarak hayata geçirilebilmektedir. Basına yansıyan bazı haberlerde konunun eksik ve tek taraflı ele alındığı görülmekte olup, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Alışveriş merkezimiz, her zaman olduğu gibi tüm ziyaretçilerine açık, kapsayıcı ve güvenli bir sosyal yaşam alanı olma misyonunu sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

