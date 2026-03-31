“Karım beni aldatıyor” cinayeti!

Akıllara durgunluk veren olay dün Sultangazi Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, araçta bir kişinin vurulduğu ihbarı üzerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis ekibi olay yerine gitti.

Olay yerinde yapılan incelemede araç sürücü koltuğunda ölü bulunan kişinin 41 yaşındaki Erdal Kökyayan olduğu saptandı. İncelemede, başına aldığı bir kurşunla öldürüldüğü ortaya çıkan olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Erdal Kökyayan

ELİ SİLAHLI KAÇAN KİŞİ

Çevrede yapılan güvenlik kamerası görüntülerinde, araçtan inen iki kişiden birinin elinde silahla hızla koştuğu görüldü. Yapılan çalışmalarda şüphelinin Kökyayan ile aynı mahallede oturan 41 yaşındaki İhsan Ç. olduğu saptandı. 7 suç kaydı bulunan şüpheli ile ilgili yapılan çalışmalarda önemli ayrıntılar elde edildi.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ KORUMAYA ALINDI

Elde edilen bilgilere göre, katil zanlısının boşanma aşamasındaki eşi 36 yaşındaki H.Ç.’ye ulaşıldı. Genç kadının kayınpederinin kendisini arayarak “İhsan silah almış. Saklan, seni de beni de öldürebilir” dediğini söylediği öğrenildi. Bunun üzerine genç kadın Cinayet Büro ekipleri tarafından koruma altına alındı.

“EŞİM BENİ ALDATIYOR” İDDİASI

Soruşturmayı derinleştiren Cinayet Büro ekipleri, şüphelinin Eyüpsultan Karadolap Mahallesi’nde olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla şüpheli İhsan Ç. ile olay anında araç içinde olan kuzeni Hasan Ç. gözaltına alındı. Yakalanan katil zanlısı, polise boşanma davası açan eşinin kendisini 3 ay önce mahalleye taşınan Erdal Kökyayan’la aldattığını iddia ederek bu nedenle cinayeti işlediğini söyledi.

BİR İLİŞKİ BULUNAMADI

Kocası hakkında iki kez uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıkan genç kadın bu iddialar karşısında şok oldu. Bir ilişkisinin olmadığını belirten genç kadınla ilgili araştırma yapıldı. Yapılan incelemelerde H.Ç. adlı kadının öldürülen Kökyayan ile herhangi bir görüşme veya buluşmasının olmadığı ve birbirlerini tanımadığı ortaya çıktı.

AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmada olayın ayrıntıları da ortaya çıktı. Sık sık uyuşturucu kullandığı belirtilen katil zanlısının, evlilik döneminde eşinin kendisini zaman zaman aldattığı iddiasıyla tartışmalar yaşadığı öğrenildi. Bu tartışmaların ardından eşinden şiddet görmesi üzerine genç kadın boşanma davası açarak hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

KUZENİNİ YANINA ÇAĞIRDI

Olay günü iddialara göre katil zanlısı İhsan Ç., bir iş konuşma bahanesiyle Erdal Kökyayan’ın aracına bindi. Şüpheli ayrıca kuzeni Hasan Ç.’yi arayıp “Gel, ben polise teslim olacağım” diyerek yanına çağırdı. Araç içinde bir anda Kökyayan’ın kafasına ateş ederek olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili gözaltına alınan Hasan Ç. verdiği ifadesinde, “Birden, hiçbir şey demeden adama ateş etti” dedi. Soruşturmanın ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.