        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Candan kardeşlerin 'dolandırıcılık' davasında karar çıktı | Son dakika haberleri

        Candan kardeşlerin 'dolandırıcılık' davasında karar çıktı!

        Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan ablası Gülnihal Çiçek'in de aralarında bulunduğu 21 sanığın "suç örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından yargılandığı davada karar açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 13:45 Güncelleme:
        Candan kardeşlerin 'dolandırıcılık' davasında karar çıktı!

        İstanbul'da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 38 müşteki, 1 müşteki sanık, Gülnihal Çiçek ve Alisya Bahar Candan'ın da aralarında olduğu 21 sanık yer almıştı.

        "SAZAN SARMALI" YÖNTEMİNİ KULLANDILAR

        AA'daki habere göre iddianamede, Onur Apaydın ve İlker Oflu'nun şebekenin elebaşıları olduğu, dolandırıcılık ve tefecilik suçlarından gelir sağlamak üzere teşekkül eden organize suç örgütünün üyesi şüphelilerin, örgüt yapısı ve iş bölümünün sağladığı kolaylıktan faydalanarak suç dünyasında "sazan sarmalı" diye tabir edilen dolandırıcılık yöntemini uyguladıkları belirtilmişti.

        Gülnihal Çiçek (solda) ve Bahar Candan (sağda).
        Gülnihal Çiçek (solda) ve Bahar Candan (sağda).
        GÜLNİHAL TAHLİYE EDİLMİŞTİ

        İddianamede, Alisya Bahar Candan'ın ablası Gülnihal Çiçek'e kıyasla suç örgütü içinde daha etkin rol oynadığı, Çiçek'in tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınıp adli kontrol şartıyla tahliye edildiği anlatılmıştı.

        BAHAR CANDAN İÇİN 44 YILA KADAR HAPİS İSTENMİŞTİ

        Alisya Bahar Candan'ın, "suç örgütüne üye olmak" ve "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 14 yıldan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

        Gülnihal Çiçek hakkında ise aynı suçlardan 8 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Diğer sanıklar hakkında ise farklı suçlardan değişik sürelerde hapis cezası talep edilmişti.

        DURUŞMA GERÇEKLEŞTİ

        Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanılar Onur Apaydın ve İlker Oflu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada bir kısım tutuksuz sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu.

        Son sözü sorulan tutuklu sanık İlker Oflu, yaklaşık iki yıldır tutuklu bulunduğunu, dosya nedeniyle mağdur olduğunu söyleyerek, tahliyesini talep etti. Tutuklu sanık Onur Apaydın ise bu aşamada söyleyeceği bir şey olmadığını ifade etti.

        GÜLNİHAL ÖLDÜĞÜ İÇİN DAVASI DÜŞTÜ

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, hayatını kaybeden sanık Gülnihal Çiçek hakkında açılan kamu davasının düşmesine karar verdi.

        APAYDIN'A 231 YIL HAPİS VERİLDİ

        Mahkeme, tutuklu sanık Onur Apaydın'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçundan 4 yıl 2 ay, "nitelikli dolandırıcılık"tan 227 yıl 6 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı.

        Tutuklu sanık İlker Oflu'ya "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis veren mahkeme, Oflu'nun iddianamede belirtilen 35 ayrı dolandırıcılık suçundan beraatine ve tahliyesine de karar verdi.

        BAHAR CANDAN'A 2.5 YIL HAPİS

        Sanık Alisya Bahar Candan'ı "suç işlemek amacıyla kuruşmuş örgüte üye olma" suçundan 2 yıl 6 ay hapse çarptıran mahkeme, sanıklar Ayhan Güldan, Ömer Çapan ve Şahin Baran'ın üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatine hükmetti.

        Mahkeme heyeti, diğer sanıklara ise değişen oranlarda hapis cezaları verdi.

