Eurovision, Asya'ya açılıyor: 'Asya'vision geliyor

Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması, ilk kez Asya edisyonunu hayata geçiriyor. Eurovision Asya’nın büyük finali, 14 Kasım’da Tayland’ın başkenti Bangkok’ta gerçekleştirilecek.

Yarışmaya şu aşamada Bangladeş, Bhutan, Kamboçya, Laos, Malezya, Nepal, Filipinler, Güney Kore, Tayland ve Vietnam katılacak.

ÇİN VE JAPONYA HENÜZ LİSTEDE DEĞİL

Katılımcı ülkeler, büyük final öncesinde kendi ulusal elemelerini düzenleyecek. Eurovision’da olduğu gibi yarışmada yer alacak şarkıların özgün olması ve canlı performansla sunulması bekleniyor. Oylamanın müzik profesyonelleri ve izleyiciler tarafından yapılacağı belirtiliyor.

Çin ve Japonya gibi büyük müzik pazarlarının henüz listede yer almaması dikkat çekerken yarışmanın resmi internet sitesine göre katılımcı ülke sayısının ilerleyen süreçte artması bekleniyor.

DAHA ÖNCE ABD’DE DENENMİŞTİ

Eurovision, Avrupa dışına açılma girişimini daha önce 2022’de düzenlenen American Song Contest ile denemişti. ABD’nin 50 eyaletinden temsilcilerin katıldığı yarışma, beklenen izlenme oranlarına ulaşamayınca ikinci sezonu çekilmedi.

Organizatörler, müzik endüstrisinin hızla büyüdüğü Asya’da daha başarılı bir sonuç elde etmeyi hedefliyor. Bölgedeki genç nüfus, sosyal medya kullanımı ve K-pop başta olmak üzere popüler müzik akımlarına olan ilgi, bu beklentiyi destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

İlk kez 1956 yılında düzenlenen Eurovision, ABBA ve Celine Dion gibi dünya çapında yıldızların kariyerine önemli katkı sağlamıştı. Yarışma, günümüzde de geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı sürdürüyor.

İSRAİL NEDENİYLE BOYKOT EDİLİYOR

Öte yandan organizasyon siyasi gerilimlerin de odağında. Bu yıl mayıs ayında Viyana’da düzenlenecek yarışma öncesinde bazı ülkeler, İsrail’in katılımını protesto ederek boykot kararı aldı. Rusya ise 2022’de Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle yarışmadan men edildi.

Türkiye, Eurovision Şarkı Yarışması’na son olarak 2012 yılında katıldı. İlk birincilik, 2003 yılında Sertab Erener’in seslendirdiği Everyway That I Can adlı parçayla elde edildi. maNga 2010’da We Could Be the Same ile ikinci olurken, Şebnem Paker 1997’de Dinle ile üçüncülük kazanarak Türkiye’ye ilk büyük başarılardan birini getirdi.

