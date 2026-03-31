        Haberler Yaşam Eurovision, Asya'ya açılıyor: 'Asya'vision geliyor

        Eurovision ilk kez Asya'da yapılacak!

        Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması, ilk kez Asya'ya açılıyor!

        Giriş: 31.03.2026 - 14:59 Güncelleme:
        Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması, ilk kez Asya edisyonunu hayata geçiriyor. Eurovision Asya’nın büyük finali, 14 Kasım’da Tayland’ın başkenti Bangkok’ta gerçekleştirilecek.

        Yarışmaya şu aşamada Bangladeş, Bhutan, Kamboçya, Laos, Malezya, Nepal, Filipinler, Güney Kore, Tayland ve Vietnam katılacak.

        ÇİN VE JAPONYA HENÜZ LİSTEDE DEĞİL

        Katılımcı ülkeler, büyük final öncesinde kendi ulusal elemelerini düzenleyecek. Eurovision’da olduğu gibi yarışmada yer alacak şarkıların özgün olması ve canlı performansla sunulması bekleniyor. Oylamanın müzik profesyonelleri ve izleyiciler tarafından yapılacağı belirtiliyor.

        Çin ve Japonya gibi büyük müzik pazarlarının henüz listede yer almaması dikkat çekerken yarışmanın resmi internet sitesine göre katılımcı ülke sayısının ilerleyen süreçte artması bekleniyor.

        DAHA ÖNCE ABD’DE DENENMİŞTİ

        Eurovision, Avrupa dışına açılma girişimini daha önce 2022’de düzenlenen American Song Contest ile denemişti. ABD’nin 50 eyaletinden temsilcilerin katıldığı yarışma, beklenen izlenme oranlarına ulaşamayınca ikinci sezonu çekilmedi.

        Organizatörler, müzik endüstrisinin hızla büyüdüğü Asya’da daha başarılı bir sonuç elde etmeyi hedefliyor. Bölgedeki genç nüfus, sosyal medya kullanımı ve K-pop başta olmak üzere popüler müzik akımlarına olan ilgi, bu beklentiyi destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

        İlk kez 1956 yılında düzenlenen Eurovision, ABBA ve Celine Dion gibi dünya çapında yıldızların kariyerine önemli katkı sağlamıştı. Yarışma, günümüzde de geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı sürdürüyor.

        İSRAİL NEDENİYLE BOYKOT EDİLİYOR

        Öte yandan organizasyon siyasi gerilimlerin de odağında. Bu yıl mayıs ayında Viyana’da düzenlenecek yarışma öncesinde bazı ülkeler, İsrail’in katılımını protesto ederek boykot kararı aldı. Rusya ise 2022’de Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle yarışmadan men edildi.

        Türkiye, Eurovision Şarkı Yarışması’na son olarak 2012 yılında katıldı. İlk birincilik, 2003 yılında Sertab Erener’in seslendirdiği Everyway That I Can adlı parçayla elde edildi. maNga 2010’da We Could Be the Same ile ikinci olurken, Şebnem Paker 1997’de Dinle ile üçüncülük kazanarak Türkiye’ye ilk büyük başarılardan birini getirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İzmir'de sahilde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

        İzmir'in Konak ilçesinde sahildeki kayalıkların arasında kordon bağı henüz kesilmemiş bir kız bebek cesedi bulundu. (İHA)

        Cumhurbaşkanı Erdoğan 5G için düğmeye basıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 5G için düğmeye basıyor
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Bir ayda bitmesi gereken savaşta, biten İran değil efsaneler oldu
        Bir ayda bitmesi gereken savaşta, biten İran değil efsaneler oldu
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        AVM'de 18 yaş altına yasak
        AVM'de 18 yaş altına yasak
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Tuana yürekleri dağladı!
        Tuana yürekleri dağladı!
        A Milli Takım'ın rakibi Kosova nasıl bir takım?
        A Milli Takım'ın rakibi Kosova nasıl bir takım?
        Yunanistan'dan kedi severlere rüya gibi teklif
        Yunanistan'dan kedi severlere rüya gibi teklif
        Candan kardeşlerin 'dolandırıcılık' davasında karar çıktı!
        Candan kardeşlerin 'dolandırıcılık' davasında karar çıktı!
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        "Aşık olan herkes etrafını satar"
        "Aşık olan herkes etrafını satar"
        Eşini, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü! Eve gidip uyudu!
        Eşini, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü! Eve gidip uyudu!
        Kafaları karıştıran paylaşım
        Kafaları karıştıran paylaşım
        "İsrail bölgeyi cehenneme çevirdi"
