Sıla: Aşık olan herkes etrafını satar
Uzun süredir İlker Kaleli ile birlikte olan Sıla, aşk hayatına dair itiraflarda bulundu. "Aşık olan herkes etrafını satar" diyen Sıla, sevgilisinde değiştirmek istediği huyu da açıkladı
Ünlü şarkıcı Sıla, özel yaşamına ilişkin açıklamalar yaptı. Fikir sahibi ve eğitimli bir ailede büyüdüğünü belirten şarkıcı, bunun hayata daha sağlam bir yerden bakmasına katkı sunduğunu ifade etti. Okul yıllarında da müziğin hayatının merkezinde olduğunu dile getiren Sıla, ders çalışırken bile müzik dinleyen bir öğrenci olduğunu söyledi.
Uzun yıllar boyunca şarkı yazdığını çevresinden gizlediğini de paylaşan ünlü isim, çocukluk dönemini ise 'ağırbaşlı ama biraz serseri' sözleriyle anlattı. Aynı zamanda oldukça çekingen biri olduğunu da ekledi.
Çok kaygılı bir insan olduğunu belirten şarkıcı, "Telkinlerle kendimi sakinleştirmeye çalışıyorum. Sahne korkum var. Sahneye çıkana kadar 10 tur atarım" ifadesini kullandı. Sıla, sakinlik ve huzurun kendisi için çok önemli olduğunu vurguladı.
Kariyerinde önemli bir yere sahip olan Sezen Aksu hakkında da konuşan Sıla, "İlker onun için, 'Bu memleketin annesi' diyor. Kenan Doğulu ile çalıştığım dönemde tanıştım Sezen ile. Beni çok yüreklendirdi. Gençlere çok kıymet verir. Sezen'i yüceltmemiz gerekiyor" dedi.
'İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olan Sıla, yaşamını Bodrum'da sürdürdüğünü söyledi. İşleri nedeniyle İstanbul'a sık sık geldiğini belirten Sıla, "İlk geldiğimde İstanbul rüya gibiydi. İstanbul insanı boğan bir yer oldu, artık çok kalabalık. Mahalle kültürünü çok seviyorum. İstanbul şahane bir şehir ama çok yorucu" diye konuştu.
Teknolojik şeylere para harcarken 'içinin acıdığını' belirten şarkıcı, "Bu tabii ki mesleki ihtiyaçlarımızın dışında. Cep telefonu mesela... Sürekli yenileniyor. Bana, 'abla telefonu değiştirsen mi acaba?' diyenler oldu. Telefona verilen paraya acırım. Yani o tüketim dünyasını sevmiyorum" ifadelerini kullandı.
Sıla, vücudunda değiştirmek istediği yer olarak ise saçlarını söyleyerek, ince telli saçları nedeniyle ek saç kullanmak zorunda kaldığını ifade etti.
Sıla, "Aşık olur olmaz net değişen bir özelliğin var mı?" sorusuna, "Bence, aşık olan herkes ilk başta etrafını satar. Çünkü en çok sevgilinle zaman geçirmek istersiniz" yanıtını verdi.
Sıla ayrıca, sevgilisinin yaptığı romantik bir sürprizi de anlattı: İlker’in en romantik yaptığı şey; ilk doğum günümde çok sevdiğim sakura ağacı alması oldu. Onu birlikte bahçemize diktik.
Sıla ayrıca, sevgilisi İlker Kaleli'nin değiştirmek istediği huyunu da açıkladı. Ünlü şarkıcı, "İlker çok rahat. O kadar rahat ki... Ben hızlı ve hareketliyim. Tez canlıyımdır. İlker, mutfaktan salona 5 dakikada geçebilir. Ben ise 'hadi'ciyimdir" dedi.
Her sabah sevgilisinin sinirlerini bozduğuna da esprili bir dille ifade eden Sıla, "İlker uyandıktan sonra vakte ihtiyacı olan insanlardan biri. Ben de uyanır uyanmaz sabaha ok gibi fırlayan, 'Günaydın!' diye bağıran bir karakterim" ifadelerini kullandı.