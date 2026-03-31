Ünlü şarkıcı Sıla, özel yaşamına ilişkin açıklamalar yaptı. Fikir sahibi ve eğitimli bir ailede büyüdüğünü belirten şarkıcı, bunun hayata daha sağlam bir yerden bakmasına katkı sunduğunu ifade etti. Okul yıllarında da müziğin hayatının merkezinde olduğunu dile getiren Sıla, ders çalışırken bile müzik dinleyen bir öğrenci olduğunu söyledi.

Uzun yıllar boyunca şarkı yazdığını çevresinden gizlediğini de paylaşan ünlü isim, çocukluk dönemini ise 'ağırbaşlı ama biraz serseri' sözleriyle anlattı. Aynı zamanda oldukça çekingen biri olduğunu da ekledi.

Çok kaygılı bir insan olduğunu belirten şarkıcı, "Telkinlerle kendimi sakinleştirmeye çalışıyorum. Sahne korkum var. Sahneye çıkana kadar 10 tur atarım" ifadesini kullandı. Sıla, sakinlik ve huzurun kendisi için çok önemli olduğunu vurguladı.