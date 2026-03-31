Tuğçe Tayfur’dan kafa karıştıran paylaşım

Merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, 2023 yılında Muhammet Aydın ile hayatını birleştirmişti. Üçüncü evliliğini yapan Tayfur, eşinin kendisini aldattığını öne sürerek boşanma davası açmıştı.

İkili, geçtiğimiz aylarda Nişantaşı sokaklarında tartışırken kameralara yansımıştı.

Tuğçe Tayfur, boşanma konusunda kesin kararlı olduğunu ifade ederek, "Barışma falan yok. Çabalama çalışmaları var. Benim kararım kesin" demişti.

Ancak Tuğçe Tayfur, bu sözlerinin ardından eşinin fotoğrafını paylaştı. Tayfur'un paylaşımı, "Barıştılar mı?" sorusunu akıllara getirdi.

Ferdi Tayfur, kızının bu evliliğine karşı çıkmıştı.

Tuğçe Tayfur, 2009'da evlendiği ilk eşi Tolga Ertuğrul'dan 2010'da boşandı. Tuğçe Tayfur, ikinci eşi Taner Şafak ile 2012 yılında nikâh masasına oturdu. 2017’de oğlu Taner Efe'yi kucağına alan Tayfur, bu evliliğini 2019'da noktaladı. Tuğçe Tayfur, 2023’te Muhammet Aydın ile evlendi ve bu birlikteliğinden Tuğçe Lina ve Necla Hira adında iki kızı dünyaya geldi.