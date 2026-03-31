Bakan Bolat duyurdu: Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm

Bakan Bolat, İstanbul'da bir otelde düzenlenen İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçılar Birliği (İKMİB) İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, 2020 yılından bu yana dünyanın ve Türkiye'nin bulunduğu bölgenin başına gelmeyen kalmadığını, Kovid-19 ile başlayan süreçte enflasyonun hızla arttığını, tedarik zincirlerinin bozulduğunu, savaşların yanı sıra enerji ve gıda arzı krizlerinin yaşandığını anlattı.

Rusya-Ukrayna, Hindistan-Pakistan ve İsrail-İran savaşlarının dünya ekonomisinde yol açtığı olumsuzluklardan bahseden Bolat, tüm bu sıkıntılara rağmen Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için çok büyük mesafe aldıklarını, dirençli bir ekonomiye sahip olduklarını ve dünyanın birçok ülkesine kıyasla pozitif ayrıştıklarını vurguladı.

REKLAM

Bolat, Türkiye'nin bugüne kadar karşı karşıya kaldığı krizleri daima fırsata çevirdiğini kaydederek, Orta Doğu'da son yaşanan olumsuzluklara rağmen hiçbir vatandaşının tırnağına zarar gelmediğini söyledi.

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin sınırlandırılmasının petrol, gübre, navlun fiyatları ve doğal gaz gibi ürünlerde yol açtığı olumsuzluklardan bahseden Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu noktada hükümetimizin, öncelikle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın zamanında aldığı tedbirlerle gerek petrol gerek doğal gaz gerekse LNG'de tedarik kaynaklarımızı çeşitlendirmiş olmanın büyük avantajını gördük. Depolarımız doluydu ve hiçbir tedarik sıkıntısı olmadan bu 33 günü başarıyla geçirdik. Birçok ülkede benzin istasyonu kuyrukları, elektrik kesintileri, çalışma saatlerinin ve günlerinin kısaltılması, okulların evden eğitime dönmesi gibi tedbirler alındı. Bizde enerji konusunda bir arz sıkıntısı ekonomideki sektörlere ve vatandaşlarımıza hissettirilmedi. Enerji fiyatlarındaki artışın vatandaşlarımıza ve ekonomimize olumsuz etkilerini azaltmak için de eşel mobil sistemi 4 Mart'ta yürürlüğe kondu. Burada Hazine ve Maliye Bakanlığımız 600 milyar Türk lirasının üzerinde bütçe geliri, vergi geliri anlamında büyük bir fedakarlığın altına girdi."

REKLAM

"Körfez ülkelerine ihracatımız yüzde 36,5 azaldı"

Bakan Bolat, Türkiye'nin gübre konusunda aldığı tedbirlerden bahsederek, bu ürünün ihracatını durdurduklarını ve ithalatta gümrük vergisini sıfıra indirdiklerini, antrepolarda bekleyen gübrelerin yurt içi tüketime yönlendirilmesi noktasında gerekli kararları aldıklarını, tedbirlerin devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin geçen yıl Körfez ülkelerine ihracatının 31 milyar dolara yaklaştığını, ithalatının ise 25,5 milyar dolar olduğunu dile getiren Bolat, şu bilgileri verdi:

"İhracatımızın yüzde 44,3'ü kara yoluyla bu ülkelere yapılıyordu. İthalatımızda da deniz yolu yüzde 40 ile birinci sıradaydı. 1-29 Mart'ta Körfez ülkelerine ihracatımızda (yıllık bazda) yüzde 36,5'lik azalış oldu. 1,2 milyar dolara geriledi aylık ihracatımız. Bölgeden ithalatımız ise enerji kaynaklarının fiyat artışının da etkisiyle yüzde 3'lük yükselişle 1,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracatımızdaki azalmada Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Irak, İran ve Suudi Arabistan başı çekiyor."

"(15'er günlük transit geçiş vizeleri) Karşılıklı ticaretimizi hızlandıracak"

Ticaret Bakanı Bolat, özellikle ihracatçılara yönelik bölge ile alakalı dün yeni bir gelişme yaşandığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

REKLAM

"Yeni bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bölge (Körfez) ülkelerinden ve dünya ülkelerinden ihracat noktasında siparişlerin artmaya başladığını görüyoruz. Stoklar azaldıkça yeni siparişler gelmeye başlıyor. Bu anlamda Hürmüz Boğazı kapalı olduğu için Suudi Arabistan hükümetiyle yaptığımız yoğun temaslar sonunda kara yoluyla transit ticaret noktasında tüm tır şoförleri için 15'er günlük transit geçiş vizeleri sağlamış durumdayız. Dün bunu Uluslararası Nakliyeciler Derneği Başkanına ve yönetimine ilettik. Aynı şekilde böylece bütün Körfez ülkelerine 3-4 günlük mesafede ulaşmak mümkün olacak. Bu durum Körfez'den başta Katar olmak üzere gübre getirme noktasında da bize büyük bir avantaj sağlayacak."

Bolat, Suriye ile transit ticaret düzenlemesinin de kısa bir süre önce başladığını belirterek, "Böylece Türkiye'den çıkan kamyonlarımız Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan'a ve diğer bütün Körfez ülkelerine kısa sürede ulaşmış olacak. Bu da bölge ülkeleriyle hem ihracatta hem ithalatta karşılıklı ticaretimiz için hızlanmayı sağlayacak. Savaş bittiğinde hep beraber göreceğiz ki Türkiye bu bölgede tedarik ve lojistik güvenliği noktasında en güvenilir ülke konumunda hızlı bir çıkış yakalayacak." diye konuştu.

"Kimya ihracatındaki artış trendi devam edecek"

Bakan Bolat, Türkiye ekonomisinin 22 çeyrektir büyümeye devam ettiğini, bölgesinde ve dünyada barış yanlısı ve barış öncüsü bir ülke olarak çok aktif bir diplomasi yürüttüğünü, işsizlikte tarihi düşük seviyelerin yakalandığını, mal ve hizmet ihracatında rekorlar kırıldığını anlattı.

REKLAM

Kimyanın Türkiye'nin ikinci büyük ihracat sektörü olduğunu dile getiren Bolat, şunları kaydetti:

"Geçen yılki ihracatımız 32 milyar dolar. Kimya, bütün sektörlerle iltisaklı, ilintili bir sektör. İmal edilen tüm sanayi ürünlerinin yüzde 95'inde bir şekilde kimyevi girdi, mamul bulunuyor. Dünya ekonomisine katkısı 5,7 trilyon dolar. Dünyada yıllık AR-GE rakamı 165 milyar dolar. Dünyada 120 milyon kişi bu sektörde çalışıyor. Kimya ihracatındaki artış trendi devam edecek. Plastikte dünyanın altıncı büyük ekonomisiyiz. Avrupa'nın da ikinci büyük plastik üreticisiyiz. Bunun yanında kozmetikte de Türkiye bir üretim ve ticaret merkezi konumuna ulaştı. Hijyenik ürünlerde dünyada yedinciyiz. Temizlik ürünlerinde 11'inciyiz. Sağlık alanında ilaç ve tıbbi cihaz sektörlerinde de hızlı ilerliyoruz. Türkiye sağlıkta toplamda 4 milyar dolar ihracat yapıyor. İlaç ihracatımız da 2,4 milyar dolar. Tıbbi cihaz ihracatımız da 1,5 milyar dolar."

Ticaret Bakanı Bolat, ihracatçılara ve kimya sektöründe faaliyet gösteren işletmelere verilen desteklere değinerek, bu yıl sadece Bakanlık olarak ihracatçılara 45 milyar liralık bütçe ayırdıklarını, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu firmalara destek olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından Bakan Bolat ve İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, kimya sektöründe ihracat performansıyla dereceye giren firmaların yetkililerine ödüllerini takdim etti.