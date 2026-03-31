Yunanistan'dan kedi severlere rüya gibi teklif: Siros Adası'nda günde beş saat kedi severek ücretsiz konaklayabilirsiniz!
Sosyal medyanın gündemine oturan sıra dışı bir gönüllülük programı, seyahat tutkunlarının ve kedi aşıklarının radarında. Yunanistan'da yer alan bir sivil toplum kuruluşu, adadaki sokak kedilerine bakıcılık yapacak kişilere konaklama ve kahvaltı imkanı veriyor. Büyük şehirlerin stresinden uzaklaşıp Ege'de nefes almak isteyenler için detaylar haberimizin devamında...
EGE'NİN KALBİNDE SIRA DIŞI BİR DENEYİM
Yunanistan'ın büyüleyici duraklarından biri olan Siros Adası, son günlerde hayvanseverlerin rüyalarını süsleyen benzersiz bir projeye ev sahipliği yapıyor. Syros Cats isimli sivil toplum kuruluşu, adanın sevimli sakinlerine şefkatle yaklaşacak bakıcılar arıyor.
Üstelik bu görevi üstlenenlere harika bir fırsat sunuluyor: Kedilerle ilgilenmek karşılığında adada tamamen bedava konaklamak. Ege'nin serin sularına karşı yeni bir hayat tecrübesi arayanlar için bu proje tam anlamıyla biçilmiş kaftan.
GÜNDE SADECE BEŞ SAAT MESAİ
Programa dahil olan gönüllülerin temel sorumluluğu, adadaki kedilerin refahını ve mutluluğunu sağlamak. Organizasyon, haftanın beş günü, günde ortalama beş saatlik bir çalışma takvimi öngörüyor.
Bu süre zarfında can dostlarımızın mamalarının verilmesi, sularının yenilenmesi, yaşam alanlarının hijyenik tutulması ve genel sağlık kontrollerinin yapılması gerekiyor. Yavru kedilerin sosyalleşme süreçlerine destek olmak ve tedavisi devam eden hayvanlara sevgi göstermek de işin en keyifli yanları arasında sayılıyor.
KONAKLAMA VE KAHVALTI ÜCRETSİZ
Peki bu gönüllülük sürecinde yaşam koşulları nasıl şekilleniyor? Organizasyon, seçilen kişilere ücretsiz kalacak yer tahsis ederek büyük bir maddi yükü ortadan kaldırıyor. Genellikle her gönüllü kendi özel odasında konaklarken, banyo ve mutfak gibi ortak kullanım alanları paylaşılarak sıcak bir komşuluk ortamı yaratılıyor.
Görsel kaynak: Syros Cats
Sabah kahvaltısı ve evdeki temel ihtiyaçlar proje yöneticileri tarafından karşılanıyor. Yolculuk masrafları ile kişisel harcamalar ise katılımcının kendi bütçesine ait. Düşük maliyetle yurt dışı havası solumak isteyenler için bu durum bulunmaz bir imkan yaratıyor.
VETERİNERLİK TECRÜBESİ ŞART DEĞİL
Bağımsız çalışabilen, sorumluluk bilinci yüksek ve elbette kedilere sevgi besleyen herkes bu programa dahil olmak için adım atabilir. Elbette veterinerlik geçmişi veya profesyonel hayvan bakımı tecrübesi olan adaylar değerlendirme sürecinde bir adım öne çıkıyor. Ancak bu bir zorunluluk değil; saf bir hayvan sevgisi ve aktif bir tempoya ayak uydurabilmek başvuru için yeterli kriterler sayılıyor.
2026 KONTENJANLARI ÇOKTAN DOLDU
Sosyal medyada yayılan videoların ardından projeye dünya çapında devasa bir talep yağdı. Öyle ki, 2026 yılının tüm başvuru kontenjanları şimdiden tamamen kapanmış durumda.