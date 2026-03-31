Son dakika: ABD Başkanı Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısının ardından Tahran yönetiminin kapattığı kritik güzergah Hürmuz Boğazı'yla ilgili olarak müttefik devletlere sert açıklamalar yaptı: "Hürmüz Boğazı yüzünden petrol temin edemeyen tüm ülkelere, örneğin İran operasyonuna katılmayı reddeden Birleşik Krallık'a bir önerim var: Biraz cesaret toplayın, Hürmüz Boğazı'na gidin ve kendiniz alın."
Giriş: 31.03.2026 - 14:22
