Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Aleyna Yağar'ın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı | Diyarbakır haberleri | Son dakika haberleri

        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!

        Diyarbakır'da, erkek arkadaşı Cafer Başeğmez'in evde tabancayla öldürdüğü öne sürülen 20 yaşındaki Aleyna Yağar'ın ailesiyle birlikte doğum gününü kutladığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Aleyna'nın yakınlarıyla doğum günü şarkısını söylediği, ardından da pastayı kestiği anlar yer aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 14:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!

        Diyarbakır'da yürek yakan olay, 20 Mart’ta akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi’ndeki evde meydana geldi.

        Cafer Başeğmez tutuklandı.
        Cafer Başeğmez tutuklandı.

        "İNTİHAR ETTİ" İHBARINDA BULUNDU

        Cafer Başeğmez, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, kız arkadaşının intihar ettiği ihbarında bulundu.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        DHA'daki habere göre bunun üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Aleyna Yağar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        SİLAHIN GİZLENDİĞİ BELİRLENDİ

        Yapılan incelemede, Yağar’ın sağ üst göğsünde silah yarası tespit edildi. Ancak tabanca, cesedin yanında bulunamadı. Evde yapılan aramada tabancanın lavabonun altına gizlendiği saptandı. Bunun üzerine Başeğmez gözaltına alındı.

        ERKEK ARKADAŞI TUTUKLANDI

        Aleyna Yağar’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı’na defnedildi.

        Cafer Başeğmez, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        "1 AY ÖNCE KIZIM DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI"

        Aleyna Yağar’ın, ailesiyle birlikte doğum gününü kutladığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Aleyna’nın yakınlarıyla birlikte doğum günü şarkısını söylediği, ardından da pastayı kestiği anlar yer aldı.

        Aleyna’nın annesi Ziynet Çiftçi, kızının 21 Şubat’ta doğum gününü kutladığını, bir ay sonra da öldürüldüğünü ifade ederek, “Olaydan 1 ay önce yavrumun 20’nci yaşına girdiği için doğum gününü kutladık. Sürpriz yaptık ona. Aradan 1 ay geçti. Cafer Başeğmez, kızımı katletti” dedi.

        İki kardeş iki kadının katili... Aleyna’nın annesi: Cani kızıma ulaştı!
        İki kardeş iki kadının katili... Aleyna’nın annesi: Cani kızıma ulaştı! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Trump'ın 1987'den beri İran isteği

        Trump'ın 1987'den beri aynı İran isteğiABD Başkanı Trump, 1987 yılında verdiği bir röportajın görüntülerini yeniden gündeme getirdi. 39 yıl öncesine ait görüntülerde Trump, ABD'nin İran'ı işgal etmesi gerektiğini savunarak "gidip büyük petrol tesislerinden birini ele geçirmesi" gerektiğini söylüyor.

        #Aleyna Yağar
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye 5G'ye geçti
        Türkiye 5G'ye geçti
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Eurovision, Asya'ya açılıyor: 'Asya'vision geliyor
        Eurovision, Asya'ya açılıyor: 'Asya'vision geliyor
        AVM'de 18 yaş altına yasak
        AVM'de 18 yaş altına yasak
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Tuana yürekleri dağladı!
        Tuana yürekleri dağladı!
        A Milli Takım'ın rakibi Kosova nasıl bir takım?
        A Milli Takım'ın rakibi Kosova nasıl bir takım?
        Yunanistan'dan kedi severlere rüya gibi teklif
        Yunanistan'dan kedi severlere rüya gibi teklif
        Candan kardeşlerin 'dolandırıcılık' davasında karar çıktı!
        Candan kardeşlerin 'dolandırıcılık' davasında karar çıktı!
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        "Aşık olan herkes etrafını satar"
        "Aşık olan herkes etrafını satar"
        Kafaları karıştıran paylaşım
        Kafaları karıştıran paylaşım
        "İsrail bölgeyi cehenneme çevirdi"
        "İsrail bölgeyi cehenneme çevirdi"