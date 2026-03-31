        Tuana yürekleri dağladı! | Son dakika haberleri

        Tuana yürekleri dağladı!

        Giresun'da Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin yargılandığı taciz davasının mağduru 16 yaşındaki Tuana Elif Torun, yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Yürekleri dağlayan olayda Torun'un bağışlanan organları nakil bekleyen hastalara umut oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 14:51 Güncelleme:
        Tuana yürekleri dağladı!
        Giresun'da Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede’nin ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ suçundan tutuksuz yargılandığı davanın mağduru olan, yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralanıp, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Tuana Elif Torun’un (16) bağışlanan organları, nakil bekleyen hastalara umut oldu.

        DHA'nın haberine göre kaza, 28 Mart’ta Görele ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nun Görele köprüsü mevkisinde meydana geldi.

        Giresun’dan Trabzon yönüne giden Adem Hasbaş yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Tuana Elif Torun’a çarptı. Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede’nin ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ suçundan tutuksuz yargılandığı davanın mağduru olan Torun, kazada ağır yaralandı.

        Torun, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın ardından kaçan ve polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alınan sürücü Adem Haşbaş da tutuklandı.

        Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Tuana Elif Torun’un dün beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, lise öğrencisi Tuana Elif Torun’un organlarını bağışlama kararı aldı.

        Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan ameliyatla organları alındı. Torun’un akciğeri Ankara’ya, kalp kapağı İstanbul’a, karaciğeri Erzurum’a, böbrekleri Ankara ve İstanbul’da nakil bekleyen hastalara takılmak için yola çıkarıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bastığı gider mazgalı kayan kız öğrenci, 1 buçuk metrelik çukura düştü

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, bastığı yağmur suyu gider mazgalı kayan kız öğrenci, 1 buçuk metrelik çukura düşerek yaralandı. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 5G için düğmeye basıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 5G için düğmeye basıyor
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Bir ayda bitmesi gereken savaşta, biten İran değil efsaneler oldu
        Bir ayda bitmesi gereken savaşta, biten İran değil efsaneler oldu
        AVM'de 18 yaş altına yasak
        AVM'de 18 yaş altına yasak
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        A Milli Takım'ın rakibi Kosova nasıl bir takım?
        A Milli Takım'ın rakibi Kosova nasıl bir takım?
        Yunanistan'dan kedi severlere rüya gibi teklif
        Yunanistan'dan kedi severlere rüya gibi teklif
        "Aşık olan herkes etrafını satar"
        "Aşık olan herkes etrafını satar"
        Kafaları karıştıran paylaşım
        Kafaları karıştıran paylaşım