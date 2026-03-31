Türkiye 5G'ye geçti

Türkiye'de yeni bir iletişim dönemi resmen başladı. 10 kata varan hız ve daha güvenli bir bağlantı sunan 5G ile internette yapılan tüm kullanımları daha yüksek hızla, daha düşük gecikme ile deneyimleme imkanı hayata geçiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 5G ile İletişimde Güçlü Türkiye Töreni'ne katıldı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

5G ile iletişimde güçlü Türkiye programı vesilesiyle sizleri milletin evinde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.

Birazdan aktivasyonunu yapacağımız yeni nesil mobil iletişim altyapımız 5G’nin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Enerji ve üretim verimliliğimizi yükseltecek, dijital bağımsızlığımızı perçinleyecek 5G’nin test ve kurulum sürecinde emeği geçenleri hem şahsım hem de milletim adına tebrik ediyorum.

Geniş bir alanda yepyeni bir sayfa açacak 5G teknolojisinin bir kez daha hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.

Günümüz dünyasında egemenlik, coğrafya temelli, fiziki ve sadece belirli bir toprak parçası ile sınırlı olmaktan çıkmıştır. Teknoloji ve dijitalleşme alanında meydana gelen baş döndürücü gelişmeler klasik egemenliği aşındırmıştır.

Dünyada söz etki ve itibar sahibi olmak istiyorsanız, siber uzay çalışmalarınızı hızlandırmak, siber teknolojilerinizi geliştirmek durumundasınız. Veri güvenliğinin temin edilmesi bu süreçte kritik bir rol oynamaktadır.

Son dönemde yakın çevremizde meydana gelen savaş ve çatışmalar, siber güvenliğin önemini bir kez daha göstermiştir.

Sınırlarınızı kontrol ettiğiniz ölçüde, hava sahanızı koruduğunuz ölçüde, siber vatanınızı ve verilerinizi koruyamıyorsanız egemenliğinizde zaafiyet var demektir. Jeopolitik üstünlüğün belirleyici unsuru toprağı kontrol edenle birlikte veriyi de yöneten olacaktır.

5G’nin bulut altyapıları, yapay zeka ve siber güvenlikle birlikte düşünüldüğünde milli güvenlik meselesi olduğu açıktır.

Dijital egemenlik açısından da bugün attığımız adıma bakıyoruz. Dijital dönüşümde attığımız adımlarla, ülkemizi bu alanda parmakla gösterilen seviyelere çıkarttık.

Bir yandan hız ve kapasitemizi artırırken, diğer yandan güçlü bir siber güvenlik altyapısı kurduk.

Fiber hat uzunluğumuzu 657 bin km’ye ulaştırdık. Genişbant internet abone sayımızı 98 milyona, mobil abone sayımızı neredeyse 100 milyona çıkarttık.

Aylık ortalama 494 dakika mobil kullanım süresiyle Avrupa’da birinci sıradayız.

Siber güvenlik alanında emniyet birimlerimiz, istihbarat teşkilatımız ve ilgili kurumlarımız da her senaryoya uygun şekilde başarıyla planlarını hayata geçiriyor.

Yabancı menşeili anlık mesajlaşma ve arama uygulamalarının Gazze soykırımından beri çeşitli tartışmalara açık olduğu görülüyor. İlave tedbirleri önümüzdeki dönemde peyderpey alacağız.

Yıllarca Türkiye’nin özellikle belli alanlarda geri kalmışlığını bu milletin inanç değerlerine bağladılar. Bu ideolojik bağnazlığa biz itiraz ettik.

Bu milletin evlatlarına, inanarak teknolojide tam bir seferberlik ilan ettik. Çalışmalarımızın meyvelerini de kısa sürede toplamayı bildik.

Hem kendi teknolojilerimizi üretiyor, hem de yeniliklere öncülük ediyoruz.

2024’te uzaya fırlarttığımız Türksat 6A’yı 2025’te hizmete aldık ve böylece dünyada kendi uydusunu üretebilen 11 ülkeden birisi olduk.

Ar-Ge’den seri üretime, kendi ürün ve yazılımlarımızla, tesis ve mühendislerimizle kutup yıldızı gibi parlıyoruz.

Avrupa ve ABD gibi yerlerde gençler daha haritada kendi ülkelerinin yerini gösteremezken, TEKNOFEST gençliği dünyaya rol model oluyor.

Bugün milletimizin hizmetine sunacağımız 5G teknolojisiyle başarılarmıza yenisini eklemenin haklı gururunu yaşıyoruz. 5G için 2016’da çalışmalara başladık. Türkiye'nin dört bir yanını 5G altyapısı ile donattık.

Başlangıçta 81 il merkezimizde devreye alacağımız 5G’yi 2 sene içerisinde ülkemizin her karışında hizmete sunacağız. En yüksek seviyede yerli ve milli ürün kullanımını hedefliyoruz şebeke altyapımızda İlk etapta yüzde 60 oranında yerli ürün yüzde 30 oranında milli haberleşme ürününü kullanacak. Ve peyderpey artacak.

5G NELER GETİRECEK?

5G neler getirecek? Yüksek hız, düşük gecikme, geniş bağlantı kapasitesi olmak üzere 3 ana özelliğe sahip. Saniyede 2 Gigabit veri aktarımıyla bir önceki nesle oranla 10 kata kadar daha yüksek veri hızına ulaşıyor.

4,5 G’de ortalama 30-40 milisaniye olan gecikme süresi 1 milisaniyeye kadar düşüyor. Daha önce binlerle ifade edilen eşzamanlı bağlantı kapasitesi milyonlarca cihaza erişiyor. Nesnelerin internetini daha süratli hale getirecek bu sistemle kilometrekarede milyonlarca cihaz aynı anda iletişim kurabilecek. Bulut tabanlı ve yazılım odaklı çekjirtek mimarisi şebekeyi daha esnek, daha akıllı yapıya kavuşturuyor. İletişimin sadece hızlanmakla kalmadığı, bütünüyle şekil değiştirdiği bir dönemin kapılarını aralıyoruz. Sağlık, üretim, lojistik ve güvenlik gibi alanlarda ihtiyaca özel hizmetler verilebilecek. Kurumlar tesisleri içerisinde kendilerine özel güvenli ve düşük gecikmeli şebekeler kullanabilecek. Mobil iletişimde ve dijital hizmetlerde bekleme süreleri azalırken, hızlar artacak.

Gerçek zamanlı bağlantı gerektiren uygulamalar daha stabil çalışacak. Üretim tarafında da önemli değişim yaşanacak, akıllı sensörler, robotik sistemler ile arızalar oluşmadan tespit edilebilecek. Fabrikalarımız daha çevik, daha verimli ve rekabetçi hale gelecek.

Bu dönüşüm ise Türkiye’nin yüksek katma değerli üretim kapasitesinde çarpan etkisi oluşturacak. Tüm işletmeler için yeni iş modellerinin önü açılacak. Sağlıkta uzaktan müdahale imkanları gelişecek, gerçek zamanlı görüntü aktarımı yaygınlaşacak. Düşük gecikme sayesinde bir doktor hastasını yüzlerce kilometre öteden ameliyat edebilecek.

Ulaşımda araçlar, altyapı ve trafik sistemleri anlık veri paylaşabilecek. Eğitimde artırılmış gerçeklik, sanal laboratuvar daha fazla kullanılacak. Tarımda, akıllı tarım uygulamalarıyla daha sürdürülebilir üretim sağlanacak. Daha fazla veriyi daha düşük enerji tüketimiyle taşıyan 5G ile milyonlarca sensörle donatılmış altyapı ile enerji, su altyapıları yönetilebilecek.

Verinin kaynağa yakın işlenmesi sayesinde siber riskleri de daha da azaltacağız. Kolluk kuvvetlerimizin sahada kullandığı sistemler çok daha hızlı hale gelecek.

Türkiye’de ilk 5G sinyalinin verilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mobil operatörlerin genel müdürlerini ağırladı. Etkinlik sonrası bir açıklama yapan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, 5G’nin Türkiye ekonomisi ve dijitalleşme yolculuğunda tarihi bir eşiği simgelediğini belirterek şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemize verdiğimiz sözü tutmanın ve Türkiye’yi Turkcell gücünde 5G ile buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. 5G, ulaşımdan sanayiye, eğitimden sağlığa kadar her alanda çok köklü bir dönüşümü tetikleyecek. En güçlü 5G frekans bandına ve en yüksek kapasiteye sahip mobil operatör olarak, ülkemizin 5G dönüşümüne rehberlik edeceğiz. İlk 5G sinyali arifesinde böylesine kıymetli bir buluşmada yer almaktan ötürü büyük memnuniyet duyuyorum. Bu vesileyle, vizyonuyla bizlere yol gösteren, desteğiyle sektörümüze güç veren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. 5G ülkemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.