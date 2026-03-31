Nişantaşı'nda ziyaretçi sayısı yarıya indi

Cushman & Wakefield I TR International, İstanbul'un alışveriş caddeleriyle ilgili 12. raporunu yayınladı. Raporda Bağdat Caddesi, İstiklal Caddesi ve Nişantaşı Bölgesi'nin 2025 verileri değerlendirildi.

Rapora göre; Nişantaşı ve İstiklal'de kiralar dolar cinsinden sabit kalırken, Bağdat Caddesi'nde artış görüldü. Getiri oranları Avrupa'nın tüm alışveriş caddelerini geride bıraktı. Nişantaşı'nın ziyaretçi sayısında keskin bir düşüş görüldü. İstiklal Caddesi ve Bağdat Caddesi'nde ziyaretçi sayısı arttı. Yerel markalar ağırlığını koruyarak tüm caddelerde toplam mağazaların yüzde 82’sini oluşturdu.

İSTİKLAL'DE YENİ KİRACILARIN TAMAMI YERLİ

İstiklal Caddesi'nde dükkanların metrekare başına kirası 220 dolarda sabit kaldı. 19 yeni mağaza açılırken kiracıların tamamının yerli olduğu görüldü. Çıkan 18 markanın ise bir kısmı yabancıydı. İstiklal'de yabancı marka oranı yüzde 15'e geriledi. Doluluk oranı yüzde 98 oldu.

Hafta içi günlük ziyaretçi sayısı geçen yıla oranla yüzde 13 artışla 240 bine, hafta sonu ise yüzde 27 artışla 427 bine yükseldi. Aylık ortalama 8,9 milyon, yıllık ise 107 milyon ziyaretçi, İstiklal Caddesi'ni ziyaret etti.

BAĞDAT CADDESİ'NDE DÜKKANLAR KÜÇÜLÜYOR

Kentsel dönüşüm çalışmalarının etkili olduğu Bağdat Caddesi'nde metrekare başına ortalama kira 150 dolardan 180 dolara çıktı. 17 adet yeni kiralama gerçekleşirken ortalama dükkan hacimlerinin düştüğü görüldü. 2022'de 418 metrekare olan ortalama hacim, 2025'te yüzde 70 gerilemeyle 124 metrekare oldu. Kentsel dönüşüm nedeniyle mecburi boşaltmaların da etkisiyle boş dükkan sayısı 5'ten 13'e yükseldi.

Hafta içi günlük ortalama ziyaretçi sayısı yüzde 20 artışla 104 bine, hafta sonu ise yüzde 63 artışla 137 bine yükseldi. Bu ivme ile aylık ortalama ziyaretçi sayısı 3,4 milyona, yıllık toplam ziyaretçi sayısı ise 41,2 milyona ulaştı.

NİŞANTAŞI'NDA TRAFİK SERT DÜŞTÜ

Nişantaşı Bölgesi'nde metrekare başına ortalama kira 250 dolarda sabit kaldı. Boş mağaza sayısı 17'den 23'e yükseldi. Kiralanan ortalama alan büyüklüğü 155 metrekareden 126'ya düştü.

Nişantaşı'nda raporun en dikkat çeken verilerinden biri ortaya çıktı. Yıllık ziyaretçi sayısı 2024 yılında yaklaşık 36 milyon seviyesindeyken, 2025 yılında 14,6 milyon seviyesine geriledi. Benzer şekilde, hafta içi ve hafta sonu ziyaretçi sayılarında da sırasıyla yüzde 50 ve yüzde 72 oranında düşüş gözlemlendi. Hafta içi ortalama günlük ziyaretçi sayısı 78 binden 39 bine, hafta sonu ise 153 binden 43 bine geriledi.

Ziyaretçi sayısındaki düşüşte Arap turist yoğunluğundaki azalışının etkili olduğu belirtildi.

İSTANBUL'UN CADDELERİ, AVRUPA ŞEHİRLERİNİN ÇOĞUNDAN UCUZ AMA GETİRİDE ZİRVEDELER

Nişantaşı, İstiklal ve Bağdat Caddesi, Avrupa'nın turistik şehirlerinin alışveriş caddelerinin çoğundan daha düşük fiyatla kiralanıyor. Getiri oranlarında ise yüzde 7 ile Avrupa'nın zirvesinde yer alıyor. Bu oran Avrupa'da yüzde 3 ila 5,40 arasında değişiyor.