        Haberler Ekonomi Teknoloji Mobil 5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu? - Teknoloji Haberleri

        Test ettik! 5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?

        Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenin ardından 5G teknolojisine geçiş yaptı. 1 Nisan 2026 itibarıyla 81 ilde kademeli olarak hizmete giren 5G, Habertürk binasında Speedtest üzerinden yaptığımız ilk hız testlerinde 700 Mbps seviyesine ulaştı. Mevcut 4.5G'ye göre en az 10 kat daha hızlı indirme, milisaniyeler seviyesinde düşük gecikme ve milyonlarca cihazın aynı anda sorunsuz bağlantısı gibi yenilikler getiren 5G, sağlık, sanayi, ulaşım ve günlük yaşamda köklü değişimler vaat ediyor.

        Giriş: 31.03.2026 - 15:36
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törenle Türkiye’nin 5G’ye geçişi resmen ilan edildi. 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla operatörler 81 ilde 5G hizmetini kademeli olarak devreye aldı. İki yıl içinde ülkenin her noktasına yayılması hedeflenen yeni nesil ağ, mobil iletişimde 32 yıllık bir dönemin ardından yeni bir sayfayı açtı.

        740 MEGABİT İNDİRME HIZI GÖRDÜ

        Habertürk olarak biz de hizmetin ilk anlarında sahada test yaptık. Telefonlarımızdan gerçekleştirdiğimiz ölçümlerde indirme hızı 740 megabite kadar çıktı. Bu değer, özellikle şehir içi 3.5 GHz bandında elde edilen ilk sonuçlar arasında dikkat çekici seviyede yer aldı. Gerçek hayatta kullanıcıların göreceği hızlar konum, yoğunluk ve cihaz uyumluluğuna göre değişse de, başlangıç performansı beklentileri karşıladı.

        5G’NİN GETİRECEĞİ YENİLİKLER

        5G teknolojisi yalnızca hız artışı değil, daha akıllı ve bağlı bir ekosistem sunuyor.

        İşte başlıca yenilikler:

        • Ultra yüksek hız: Büyük dosyalar, 4K/8K videolar ve güncellemeler saniyeler içinde indirilebilecek. Mevcut hızlara göre 10 kata varan artış bekleniyor.
        • Düşük gecikme (latency): Gecikme süresi 1-5 milisaniyeye kadar iniyor. Bu, bulut oyunları, artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) deneyimlerini akıcı hale getiriyor.
        • Yüksek cihaz kapasitesi: Bir kilometrekarede 1 milyona yakın cihaz aynı anda bağlanabiliyor. Nesnelerin interneti (IoT) uygulamaları için ideal.
        • Akıllı şehir ve ulaşım: Sürücüsüz araçlar, trafik yönetimi ve akıllı altyapılar gerçek zamanlı veriyle çalışacak.
        • Sağlık ve sanayi dönüşümü: Uzaktan ameliyatlar, hasta izleme sistemleri, Endüstri 4.0 fabrikaları ve robotik otomasyon daha verimli hale gelecek.
        • Eğitim ve tarım: Yüksek kaliteli uzaktan eğitim ile akıllı tarım sensörleri yaygınlaşacak.

        Bu özellikler sayesinde günlük hayatımızdan üretime kadar birçok alanda verimlilik ve yenilik artacak.

        4.5G’YE GÖRE FARKI NE?

        4.5G (LTE Advanced), Türkiye’de yıllardır kullanılan teknoloji olarak günlük ihtiyaçları (sosyal medya, video izleme, çağrı) karşılasa da sınırları var. 5G ise yapısal olarak daha ileri bir seviye:Hız: 4.5G’de ortalama 50-150 Mbps (en iyi durumda 300-500 Mbps) görülürken, 5G şehir içi koşullarda 300-1200 Mbps aralığına çıkabiliyor.

        Yaptığımız ilk testlerdeki 700 Mbps bu farkı somutlaştırıyor. 4.5G’de 20-50 milisaniye olan gecikme, 5G’de 1-5 ms seviyesine düşüyor. Oyun, canlı yayın ve gerçek zamanlı uygulamalarda belirgin iyileşme sağlanıyor.

        Kalabalık ortamlarda 4.5G hız düşüşü yaşarken, 5G aynı anda çok daha fazla cihazı destekliyor ve bağlantı kararlılığını koruyor. 5G, enerji tüketimini optimize ederek pil ömrünü de olumlu etkiliyor. Ayrıca ağ dilimleme teknolojisiyle farklı kullanım senaryolarına özel sanal ağlar oluşturulabiliyor.

