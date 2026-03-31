        Haberler Gündem Güncel Yağış sonrası Haliç'in rengi değişti! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da aralıksız yağan yağmur sonrası dereler ve kanalizasyondan gelen çamurlu sular Haliç'i ve boğazın bir bölümünü kahverengiye bürüdü. Haliç'teki renk değişimi havadan görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 16:47 Güncelleme:
        İstanbul'da cuma gününden beri aralıksız yağan yağmur sonrası dereler ve kanalizasyondan gelen çamurlu sular Haliç'i ve boğazın bir bölümünü kahverengiye bürüdü. Haliç'teki renk değişimi havadan görüntülendi.

        DHA'nın haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Cuma günü İstanbul'da başlayan ve aralıksız devam eden yağışlar derelerden gelen atık sularla birleşerek boğaza döküldü. Kentteki dere ve kanalizasyonlardan gelen çamurlu su ve yağmur suyu akarak Haliç’in renginin değişmesine neden oldu.

        Fotoğraf: DHA

        "ÇOK YAĞMUR YAĞDIĞINDA KARASAL GİRDİLER ARTAR"

        Renk değişimini değerlendiren İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Deniz Biyolojisi ABD, Deniz ve İçsu Kaynakları Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Bayram Öztürk, "Bunlar çamur. Kıyısal ekosistemde sorunlar olabilir. Çok yağmur yağdığında da karasal girdiler artar "ifadelerini kullandı.

        Fotoğraf: DHA

        HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

        Diğer yandan İstanbul Boğazı'nın bir bölümünün renginin değişmesine de neden olan atık suların boğaza karıştığı noktalar havadan görüntülendi.

        Fotoğraf: İHA

        Görüntülerde Haliç kıyılarının kahverengiye döndüğü alanlar rahatlıkla gözlemlenebiliyor.

        Fotoğraf: DHA

        Eyüpsultan ve Fatih'i kapsayan bölgede etkili olan yağış sonrası, Haliç'teki çamurlu suyun yoğunluğu özellikle kıyı kesimlerde belirgin şekilde gözlemleniyor.

        *Haberin görsel İHA tarafından servis edilmiştir

        Türkiye 5G'ye geçti
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        APP plaka değişiminde son gün yoğunluğu
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        İstanbul'un en pahalı caddesi artık daha sessiz
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Modern yaşamın bedeli: 10 yıl daha az yaşayacağız
        Eurovision, Asya'ya açılıyor: 'Asya'vision geliyor
        A Milli Takım'ın rakibi Kosova nasıl bir takım?
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Candan kardeşlerin 'dolandırıcılık' davasında karar çıktı!
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        "Aşık olan herkes etrafını satar"
        Kafaları karıştıran paylaşım
