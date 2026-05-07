        Mardin haberleri: Miras için bombalı tuzak kurduğu babası şikayetçi olmadı! | Son dakika haberleri

        Miras için bombalı tuzak kurduğu babası şikayetçi olmadı!

        Mardin'de miras için babasına bombalı tuzak kuran oğlu ile 3 arkadaşının yargılandığı davada karar çıktı. Korkunç planda Polat E. ile 3 arkadaşı, 6 yıldan 14 yıl 2 aya kadar değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Duruşmada baba Mehmet E. ise oğlunun kendisini öldürmek istemediğini savunarak, şikayetçi olmadığını ifade etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 10:42 Güncelleme:
        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, mirastan pay almak amacıyla babası Mehmet E.’nin (47) aracına bombalı tuzak kuran Polat E. ile 3 arkadaşı, yargılandıkları davada 6 yıldan 14 yıl 2 aya kadar değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

        DHA'nın haberine göre olay, 30 Haziran 2024’te Mazıdağı ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Ağabeyi R.E.’nin kendisine kötü davrandığı gerekçesiyle nefret besleyen Polat E., arkadaşı Abas A. ile birlikte babası Mehmet E.’yi öldürüp mirastan pay almak amacıyla plan yaptı.

        Berkant K.’nin kurduğu bomba düzeneği, Baran A. tarafından Mehmet E.’nin servis aracına yerleştirildi. Mehmet E., poşetten şüphelenerek düzeneği fark edip metruk bir binaya bıraktı. Berkant K. ise daha sonra uzaktan kumandayla düzeneği patlatmaya çalıştı. Mehmet E.’nin ikametine girmek üzere olduğu sırada patlama meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Patlama sonrası başlatılan soruşturmada Polat E. ile arkadaşları Abas A., Baran A. ve Berkant K. gözaltına alınıp, tutuklandı. Olaya ilişkin iddianame hazırlanıp Mardin 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İddianamede, sanıklar hakkında ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi’ suçlarından 18 yıldan 29’ar yıla kadar hapis cezası istendi.

        KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

        Davanın 4’üncü ve karar duruşması, Mardin 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Berkant K., olayın mağduru baba Mehmet E. ve avukatlar hazır bulundu. Tutuklu sanıklardan Mehmet E.'nin oğlu Polat E. ile arkadaşları Abas A. ve Baran A. ise duruşmaya bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada Cumhuriyet savcısı, esas hakkında hazırladığı mütalaada, sanıkların cezalandırılması ve tutukluluk hallerinin devamı yönünde görüş bildirdi. Duruşmada savunma yapan sanıklar, mütalaaya katılmadıklarını, önceki savunmalarını tekrar ederek, tahliye talebinde bulundu.

        BABA ŞİKAYETÇİ OLMADI

        Duruşmada baba Mehmet E. ise oğlunun kendisini öldürmek istemediğini savunarak, şikayetçi olmadığını ifade etti. Sanık avukatları da müvekkillerinin üzerlerine isnat edilen suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, tahliye talebinde bulundu. Son sözleri sorulan sanıklar tahliyelerini talep ettiklerini tekrarladı. Oğul Polat E. ise öldürme kastığının olmadığını, bomba düzeneğinin de öldürücü etkisinin olmadığını savundu.

        3 SANIK CEZA ALDI, 1’İ TAHLİYE EDİLDİ

        Mahkeme heyeti, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan sanık Polat E.'ye 14 yıl 2 ay, Abas A.'ya 13 yıl 4 ay ve Baran A.'ya 10 yıl 1 ay hapis cezası ile tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Sanıklara ayrıca ‘Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi’ suçlarından 3’er yıl 4’er ay hapis cezası verilip, bu cezanın para cezasına çevrilmesine karar verildi. Mahkeme heyeti, Berkant K.'ye ise ‘Kasten öldürmeye yardım etme’ suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı, tutuklu bulunduğu süre dikkate alınıp tahliyesini kararlaştırdı.

