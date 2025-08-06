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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ASA'dan Zara'ya yasak... "Modeller sağlıksız derecede zayıf" - İş-Yaşam Haberleri

        ASA'dan Zara'ya yasak... "Modeller sağlıksız derecede zayıf"

        İngiltere'deki Reklam Standartları Kurumu (ASA), dünyaca ünlü moda markası Zara'nın iki reklamını, "sağlıksız derecede zayıf" görünen modeller kullandığı gerekçesiyle yasakladı. ASA bu yıl benzer gerekçelerle diğer perakendecilerin reklamlarını da yasakladı

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 06.08.2025 - 08:07 Güncelleme: 06.08.2025 - 09:47
        ABONE OL
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        ASA'dan Zara'ya yasak
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        Moda markası Zara'nın iki reklamı, “sağlıksız derecede zayıf” görünen modellerin yer alması nedeniyle yasaklandı.

        BBC'nin haberine göre, Reklam Standartları Otoritesi (ASA), gölgeler ve geriye taranmış topuz saç stilinin bir modeli “zayıf” gösterirken, başka bir görüntüdeki poz ve düşük kesimli gömlek tasarımının modelin “çıkıntılı” köprücük kemiklerini ortaya çıkardığını belirtti.

        Denetim kurumu, “sorumsuz” reklamların mevcut haliyle bir daha yayınlanmaması ve Zara'nın tüm görsellerinin “sorumlu bir şekilde hazırlanmasını” sağlaması gerektiğine karar verdi.

        Zara, reklamları kaldırdı ve söz konusu iki modelin de fotoğrafların çekildiği sırada sağlık durumlarının iyi olduğunu kanıtlayan tıbbi belgeleri olduğunu söyledi.

        REKLAM

        Yasaklanan iki reklam, daha önce perakendecinin uygulamasında ve web sitesinde, modellerin giydiği ve çıkardığı kıyafetleri gösteren bir dizi görselde yer almıştı.

        Bir reklam kısa bir elbise içindi ve ASA, modellerin bacaklarını “belirgin şekilde ince” göstermek için gölgeler kullanıldığını düşündü.

        Ayrıca, mankenin üst kolları ve dirsek eklemlerinin pozisyonu nedeniyle “orantısız” göründüğünü de belirtti.

        "ÇIKINTILI KÖPRÜCÜK KEMİKLERİ"

        Diğer yasaklanan reklam ise bir gömlek reklamıydı ve modelin pozisyonunun, reklamın “odak noktası” haline gelen “çıkıntılı” köprücük kemiklerini öne çıkardığı söylendi.

        ASA, Zara'nın diğer iki reklamını da inceledi ancak ikisi de yasaklanmadı.

        Zara, işaretlenen tüm görselleri kaldırmayı tercih etti ve doğrudan herhangi bir şikayet almadığını belirtti.

        Perakendeci, ASA'ya hiçbir görüntünün “çok küçük ışık ve renk düzenlemeleri” dışında değiştirilmediğini söyledi.

        REKLAM

        ZARA KURALLARA UYDUĞUNU AÇIKLADI

        Ayrıca, 2007 yılında İngiltere Model Sağlığı Soruşturması tarafından yayınlanan Fashioning a Healthy Future (Sağlıklı Bir Gelecek Şekillendirmek) adlı raporun önerilerini uyguladığını da ekledi.

        Zara, bu raporun üçüncü tavsiyesine özellikle uyduğunu ve bu tavsiyede modellerin “yeme bozukluklarını tanıma konusunda uzman doktorlardan sağlık durumlarının iyi olduğunu belgeleyen tıbbi rapor sunmaları” gerektiği belirtildiğini söyledi.

        Bu karar, diğer perakendecilerin reklamlarının modellerin çok zayıf olması nedeniyle bu yılın başlarında yasaklanmasının ardından geldi.

        MARKS & SPENCER REKLAMI YASAKLANMIŞTI

        Temmuz ayında, Marks & Spencer'ın bir reklamı, modelin “sağlıksız derecede zayıf” görünmesi nedeniyle yasaklandı.

        ASA, reklamın kamera açılarını kullanarak modelin bacaklarının inceliğini vurguladığını ve bunu “sorumsuzca” bulduğunu belirtti.

        Next, reklam denetim kurumunun kararına katılmadığını ve modelin zayıf olmasına rağmen “sağlıklı ve tonlu bir vücuda” sahip olduğunu söyledi.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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