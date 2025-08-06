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        Haberler Bilgi Yaşam Gökyüzünün gizli dili: Bulut şekillerine göre hava tahmini yapmak mümkün mü?

        Gökyüzünün gizli dili: Bulut şekillerine göre hava tahmini yapmak mümkün mü?

        Gökyüzünde süzülen bulutların ardında saklı bir dil vardır. Her bulut şekli, farklı bir hava olayının işaretini verir. İster pamuk gibi bembeyaz, ister gri ve ağır görünsün; bulutlar geleceğin havasını önceden anlatır. Onları okumak ise doğanın sessiz mesajlarını çözmek anlamına gelir. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2025 - 08:00 Güncelleme: 06.08.2025 - 08:00
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        Gökyüzünün gizli dili
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        Gökyüzünde gördüğümüz her bulut yalnızca estetik bir görüntü sunmakla kalmaz, aynı zamanda hava durumunun ipuçlarını da verir. Yüksekliklerine, şekillerine ve yoğunluklarına göre sınıflandırılan bulutlar, yağış ihtimali, hava basıncı değişimleri ve yaklaşan fırtınalar hakkında bilgi taşır. Bu nedenle bulutları tanımak, doğayı okumak için önemli bir adım olarak kabul edilir.

        SİRCUS BULUTLAR: İNCE VE İPEKSİ İPUÇLAR

        Sirrus bulutlar, gökyüzünde ince tül gibi uzanan, beyaz ve zarif şekilleriyle tanınır. Genellikle 6.000 metre üzerindeki yükseklerde oluşurlar. Bu bulutlar yaklaşan hava değişimlerinin habercisi olabilir. Çoğu zaman fırtına öncesinde gökyüzünde belirir ve sakin bir günün ardından sert hava koşullarına işaret eder.

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        KÜMÜLÜS BULUTLAR: PAMUK ŞEKERİ GÖRÜNÜMÜ

        Kümülüs bulutlar, beyaz ve pamuksu görünümleriyle en tanıdık bulut tipidir. Genellikle güzel havaların sembolü olarak bilinirler. Ancak zamanla büyüyüp kararmaya başlarlarsa, bu durum sağanak yağışın habercisi olabilir. Özellikle yaz aylarında öğleden sonra kısa süreli yağmurlara zemin hazırlarlar.

        STRATUS BULUTLAR: GRİ VE YAYVAN TABAKALAR

        Stratus bulutlar, gökyüzünü tamamen kaplayan gri tabakalar halinde görülür. Alçak seviyelerde oluşurlar ve genellikle hafif yağmur veya sisli havaya neden olurlar. Günlerce sürebilen kapalı havaların temel nedeni bu bulutlardır. Güneş ışığını büyük ölçüde engelledikleri için melankolik bir atmosfer yaratabilirler.

        KÜMÜLONİMBUS BULUTLAR: FIRTINA DEVLERİ

        Kümülonimbus bulutlar, gökyüzünde devasa kuleler gibi yükselir. Bu bulutlar şimşek, gök gürültüsü ve yoğun yağışla birlikte gelir. Hatta dolu ve hortum gibi tehlikeli hava olaylarının da habercisidir. Meteorologlar, bu bulutları gördüklerinde acil uyarılar yapar.

        Fotoğraf kaynak: IStock

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