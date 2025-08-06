Uçağa binecekler dikkat! Pegasus powerbank kullanımını yasakladı
Pegasus Havayolları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun taşınabilir şarj cihazlarının (powerbank) uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyesi üzerine uçaklarında powerbank kullanımını yasakladı. Türk Hava Yolları da geçen hafta benzer bir adım atarak, lityum bataryası ayrılmayan akıllı bagajların kabin veya uçak altında taşınmayacağını duyurmuştu
İstanbul-Seul seferini yapan uçağın, bir powerbankin koltuk arasına düşmesi nedeniyle Kazakistan üzerinden İstanbul'a dönmesi, bu cihazların uçaklardaki kullanımını yeniden gündeme getirdi.
Olayın ardından açıklama yapan Bakan Uraloğlu, daha önce Güney Kore'de bir uçakta powerbank patlaması sonucu yangın çıktığını aktararak "Benzer bir riskin ülkemizde yaşanmaması adına Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla hava yolu işletmelerimize taşınabilir şarj cihazlarının uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduk" açıklamasında bulunmuştu.
Bunun üzerine Pegasus Havayolları, powerbank kullanımını yasak getirdi. Yasak kapsamında yolcular beraberinde getirdikleri taşınabilir şarj cihazlarını uçuş sırasında kullanamayacak.
THY’DEN AKILLI BAGAJ KARARI
Türk Hava Yolları da geçen hafta benzer bir adım atarak, lityum bataryası ayrılmayan akıllı bagajların kabin veya uçak altında taşınmayacağını duyurdu.