Çin'de chikungunya virüsü endişesi! ABD'den seyahat uyarısı geldi

Çin'in Guangdong eyaletinde temmuz ayından beri 7 binden fazla sivrisinek kaynaklı chikungunya vakası bildirildi. Bu durum Covid-19 salgını sırasında alınanlara benzer önlemlerin alınmasına sebep oldu.

HASTALAR BİR HAFTALIK YATIŞTAN SONRA TABURCU EDİLİYOR

En çok etkilenen Foshan şehrinde chikungunya hastaları hastanede kalıyor ve yatakları cibinliklerle korunuyor. Hastalar ancak test sonuçları negatif çıktıktan sonra ya da bir haftalık yatış süresinin ardından taburcu edilebiliyor.

Enfekte bir sivrisineğin ısırmasıyla yayılan virüs, bazen yıllarca sürebilen ateş ve şiddetli eklem ağrılarına neden oluyor.

Chikungunya, Afrika, Asya, Amerika, Pasifik Adaları ve Avrupa’nın bazı bölgelerinde görülmeye devam ediyor. Güney ve Güney Doğu Asya ile Afrika'nın bazı bölgelerinde yaygın olarak görülüyor.

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ÇİN'DE ENFEKSİYONLAR NE KADAR YAYGIN?

Foshan'ın yanı sıra, güneydeki Guangdong eyaletinde en az 12 şehirde daha enfeksiyon bildirildi. Sadece geçen hafta içinde yaklaşık 3 bin vaka rapor edildi.

Pazartesi günü Hong Kong, temmuz ayında Foshan'a seyahat ettikten sonra ateş, döküntü ve eklem ağrısı gelişen 12 yaşında bir çocukla ilk vakasını bildirdi.

Virüs bulaşıcı değil, yalnızca enfekte olmuş bir kişinin bir sivrisinek tarafından ısırılması ve daha sonra başkalarını ısırmaya devam etmesiyle yayılıyor. ABD'DEN ÇİN'E SEYAHAT EDECEKLERE UYARI! Yetkililer şu ana kadar bildirilen tüm vakaların hafif seyrettiğini ve hastaların yüzde 95'inin yedi gün içinde taburcu edildiğini söyledi. Yine de, virüsün ülkede yaygın olarak bilinmediği göz önüne alındığında, vakalar bazı paniklere yol açtı. ABD, salgının ardından Çin'e seyahat edenleri daha dikkatli olmaya çağırdı. REKLAM DURGUN SULARI TEMİZLEMEYENLERE PAZA CEZASI Guangdong eyaletindeki yetkililer, hastalığın yayılmasını durdurmak için kararlı ve güçlü önlemler alma sözü verdi. Ateş, eklem ağrısı ya da kızarıklık gibi semptomları olanların virüs testi için en yakın hastaneye gitmeleri istendi. Yetkililer, bölge sakinlerine evlerindeki çiçek saksıları, kahve makineleri ya da yedek şişeler gibi durgun suları temizlemeleri talimatını verdi ve bunu yapmadıkları takdirde 10 bin yuana (yaklaşık 57 bin TL) varan para cezalarına çarptırılacakları uyarısında bulundu.

ŞEHRİN GÖLLERİNE 5 BİN TANE LARVA YİYEN BALIK BIRAKILDI Önlem kapsamında chikungunya yayan böcekleri yiyebilen dev fil sivrisinekleri ve sivrisinek yiyen balıklardan destek alındı. Geçen hafta Foshan'daki yetkililer larva yiyen balıklardan 5 bin tanesini şehrin göllerine bıraktı. Şehrin bazı bölgelerinde, durgun su kaynaklarını tespit etmek için insansız hava araçları uçurulmaya başlandı. Bazı komşu şehirler Foshan'dan gelen kişilerin 14 günlük ev karantinasına tabi tutulmasını istemişti; ancak bu karar kaldırıldı. REKLAM CHIKUNGUNYA BELİRTİLERİ NELERDİR? Enfekte bir sivrisinek tarafından ısırılan çoğu kişide üç ila yedi gün içinde chikungunya belirtileri ortaya çıkar. Ateş ve eklem ağrısının yanı sıra diğer belirtiler arasında döküntü, baş ağrısı, kas ağrısı ve şişmiş eklemler yer alır. Çoğu vakada hastalar bir hafta içinde kendilerini daha iyi hisseder; ancak şiddetli vakalarda eklem ağrısı aylarca hatta yıllarca sürebilir. REKLAM Daha şiddetli hastalık riski altında olanlar arasında yenidoğanlar, yaşlılar ve kalp hastalığı veya diyabet gibi altta yatan tıbbi rahatsızlıkları olan kişiler yer alıyor.

Hastalığın tedavisi yok; ancak chikungunya hastalığından ölümler nadir görülüyor. Virüs ilk olarak 1952 yılında Tanzanya'da tespit edildi. Daha sonra Sahra altı Afrika ve Güney Doğu Asya'daki diğer ülkelere yayıldı. Bugüne kadar 110'dan fazla ülkede rapor edildi. Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre virüsün yayılmasını önlemenin en iyi yolu, sivrisineklerin üremesine olanak tanıyan durgun su havuzlarını azaltmaktır. PROF. DR. ÖZLÜ: TÜRKİYE'DE BÖYLE BİR VAKA BİLDİRİLMEDİ Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, geçtiğimiz günlerde DHA'ya yaptığı açıklamada, son dönemde Avrupa’da da vakaları görülmeye başlanan 'Chikungunya' virüsüne ilişkin, "Henüz Türkiye’de böyle bir vaka bildirilmiş değil. Bu yüzden yakın bir tehdit söz konusu değildir" dedi. Chikungunya vakalarının Avrupa’da da görülmesinin mutasyonla açıklandığını söyleyen Özlü, “Bu virüsün farklı cins sineklere de yerleştiğine dair bilgiler elde edildi. Bu durum endişeye yol açtı. DSÖ tarafından önümüzdeki dönem için Chikungunya virüsünün sadece Ekvator bölgesinde görülmeyip, Avrupa ülkeleri ve diğer ülkelerde de görülebileceğini ve sinekler yoluyla da salgınlara yol açabileceği uyarısı yapıldı” ifadelerini kullandı.