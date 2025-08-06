Dominik Livakovic'e Premier Lig'den kanca!
Fenerbahçe forması giyen Dominik Livakovic'e Premier Lig'den West Ham United'ın talip olduğu iddia edildi. İşte detaylar...
Yeni sezona kısa bir süre kala Fenerbahçe'den ayrılığı gündemde olan Hırvat kaleci Dominik Livakovic'e talip çıktı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın Michael Zetterer'in alternatifi olarak Dominik Livakovic'e teklif götürebileceği iddia edildi.
Sky Sport'un haberine göre İngiliz temsilcisi, Werder Bremen forması giyen Michael Zetterer için resmi teklif yaptı. Zetterer'e yapılan teklif kabul edilmezse West Ham, Livakovic'e yönelecek.
30 yaşındaki kaleci için henüz resmi bir girişim olmasa da West Ham'ın alternatifler arasında Livakovic'i de değerlendirdiği ifade ediliyor.
Dominik Livakovic, geride kalan sezonda Fenerbahçe'de 32 müsabakada forma şansı buldu.
30 yaşındaki eldiven bu süreçte kalesinde 38 gol gördü, 9 maçta ise kalesini gole kapattı.