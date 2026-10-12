Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Turizm
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.138,09 %-1,04
        DOLAR 49,3363 %0,06
        EURO 55,1786 %-0,13
        GRAM ALTIN 6.616,51 %-0,43
        BITCOIN 83.287,00 %-0,35
        FAİZ 39,52 %-0,18
        GÜMÜŞ GRAM 96,15 %-0,23
        GBP/TRY 65,3231 %0,02
        EUR/USD 1,1176 %-0,21
        BRENT PETROL 102,91 %0,30
        ÇEYREK ALTIN 10.818,09 %-0,42
        Haberler Ekonomi Turizm Uludağ'da 4 mevsim turizm başlıyor

        Uludağ'da 4 mevsim turizm başlıyor

        Türkiye'nin en eski ve en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'ın dört mevsim kullanılan, ulaşımı kolay, güvenli ve konforlu bir destinasyona dönüştürülmesine yönelik yeni dönem planlamasında önemli bir aşamaya gelindi. Kontrolsüz otopark kullanımından güvenli yaya yollarına, kültürel tesislerden açık spor alanlarına kadar Uludağ'ın geleceğini şekillendirecek düzenlemeleri içeren koruma amaçlı imar planları bir aylık askı süresinin ardından yürürlüğe girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 13:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Uludağ'da 4 mevsim turizm başlıyor

        Uludağ’ın yerleşim düzeni, mimarisi ve altyapı kalitesi yüksek, doğal peyzajla uyumlu ve dört mevsim kullanılan bir turizm merkezi hâline getirilmesi amacıyla yürütülen planlama çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak 2023 yılında kurulan Uludağ Alan Başkanlığı tarafından üst ölçekli planların onaylanmasının ardından hazırlanan 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, Uludağ Alan Komisyonu tarafından uygun bulunarak askıya çıkarılmıştı. Askı süresi sona eren planlar yürürlüğe girmiş oldu.

        Uludağ Alan Başkanı Candemir Zoroğlu, planlama ve uygulama çalışmalarının yalnızca Uludağ Alan Başkanlığının yetki ve sorumluluğunda bulunan alan içinde gerçekleştirileceğini belirterek şunları söyledi:

        REKLAM

        “Uludağ’ı doğal dokusuyla uyumlu, güvenli, düzenli ve dört mevsim hizmet veren nitelikli bir doğal yaşam ve turizm merkezine dönüştürmek için kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Bu süreçte Uludağ Alanı sınırları içinde kalan, can ve mal güvenliği açısından risk oluşturan yapılar, gerekli tespit ve yasal işlemlerin ardından kaldırılacak. Kontrolsüz yapılaşmanın, düzensiz otopark kullanımının ve yaya güvenliğini tehdit eden uygulamaların önüne geçilecek. Yaklaşık 4 kilometrelik güvenli yaya yolu, kültürel tesis alanları, rekreasyon alanları ve 190.000 metrekarelik açık spor alanıyla Uludağ’ın kullanım niteliğini yükselteceğiz.

        REKLAM

        Çalışmalarımızın kapsamı konusunda özellikle bir hususun altını çizmek istiyorum: Uygulamalarımız yalnızca Uludağ Alan Başkanlığının yetki ve sorumluluğundaki alan ile sınırlıdır. Millî park sahasına yönelik herhangi bir planlama ya da müdahale söz konusu değildir. Alan sınırlarımız dışında bir çalışma yürütmeyeceğiz. Bütün adımlarımızı Uludağ’ın doğal ve kültürel değerlerini koruyarak, kamu yararını ve ziyaretçi güvenliğini gözeterek atacağız. Hedefimiz Uludağ’ın taşıma kapasitesine uygun, çevreyle bütünleşen ve yılın 12 ayında nitelikli hizmet sunan bir turizm merkezi hâline gelmesidir.”

        OTOPARKLARA YENİ DÜZEN

        Plan kapsamında Uludağ’da en çok şikâyet konusu edilen kontrolsüz otopark kullanımının önüne geçilmesi amacıyla, trafiği ve kar temizliğini aksatmayacak şekilde otopark alanları konumlandırıldı.

        REKLAM

        Alana kontrollü araç girişini sağlayacak düzenlemeler yapılırken ziyaretçi güvenliği ve konforunun artırılması amacıyla tüm alanda yaya yürüyüşüne imkân sağlayan yaklaşık 4 kilometrelik güvenli yaya yolu aksı oluşturularak kara yolundan ayrıldı.

        Planda ayrıca kentsel tasarım proje alanları belirlendi. Bu alanlarda Uludağ’ın doğal ve kültürel değerleriyle uyumlu, nitelikli ve bütüncül bir çevre düzenlemesinin hayata geçirilmesi hedeflendi.

        Mevcut konaklama tesis alanları planla birlikte azaltılarak yeniden düzenlendi. Uludağ’da nitelikli turizme yönelik sosyal donatı alanlarının oluşturulması doğrultusunda sergi, kongre ve konser gibi sosyal aktivitelerin gerçekleştirileceği Kültürel Tesis Alanları planlandı.

        REKLAM

        Misafirlere ekolojik farkındalık ve duyarlılık kazandırılması amacıyla da tematik alanlar oluşturuldu.

        Plan kapsamında tahliyesi daha önce gerçekleştirilen, toplam 6 bin 100 metrekare büyüklüğündeki iki otel alanı imar planında Kültürel Tesis Alanı olarak tanımlandı ve yıkım süreci tamamlandı.

        Tahliyesi devam eden 5 bin 700 metrekare büyüklüğündeki bir diğer otel alanı ise rekreasyon alanına dönüştürülerek kamusal kullanıma açıldı.

        Uludağ’da turizmin 12 aya yayılması ve yüksek irtifa spor kamplarının geliştirilmesi amacıyla yaklaşık 19,25 hektarlık açık spor alanı oluşturuldu.

        Bundan sonraki süreçte ise planda tanımlanan kullanımlara ilişkin stratejik eylemleri içeren Uludağ Alan Yönetim Planı çerçevesinde alanın eşgüdümlü yönetiminin sağlanması hedefleniyor.

        REKLAM

        Bu kapsamda çevre temizliği, pist güvenliği ve nitelikli turizm kurallarına ilişkin yönergeler yürürlüğe konulacak. Uludağ’ın ekonomik ve mekânsal entegrasyonu güçlendirilerek gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Uludağ
        #turizm
        #Bursa
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        PKK Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı
        PKK Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı
        Sahte polisler iş insanını kaçırıp 10 milyonluk servetini gasp etti
        Sahte polisler iş insanını kaçırıp 10 milyonluk servetini gasp etti
        "Dünyanın en formda takımlarından biriyle oynayacağız!"
        "Dünyanın en formda takımlarından biriyle oynayacağız!"
        Sabahattin Ali’nin ölümünün aydınlatılmasına başvuru
        Sabahattin Ali’nin ölümünün aydınlatılmasına başvuru
        Zelenskiy'nin Putin ile görüşmesi mümkün mü?
        Zelenskiy'nin Putin ile görüşmesi mümkün mü?
        Geri manevra faciasında otobüs şoförününün ifadesi ortaya çıktı!
        Geri manevra faciasında otobüs şoförününün ifadesi ortaya çıktı!
        2026 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi belli oldu
        2026 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi belli oldu
        Arkadaşları 8 yaşındaki Emine'yi ölüme götürdü
        Arkadaşları 8 yaşındaki Emine'yi ölüme götürdü
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'fon' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'fon' açıklaması
        İnfaz girişimi başarısız oldu, cezaevine geri döndü
        İnfaz girişimi başarısız oldu, cezaevine geri döndü
        "MHK Başkanlığı görevine Anthony Taylor devam edecek!"
        "MHK Başkanlığı görevine Anthony Taylor devam edecek!"
        Uludağ'da 4 mevsim turizm başlıyor
        Uludağ'da 4 mevsim turizm başlıyor
        Devler Ligi'nde Galatasaray'ın konuğu Barcelona!
        Devler Ligi'nde Galatasaray'ın konuğu Barcelona!
        Kayıp olarak aranıyordu! 19 yaşındaki gencin son görüntüsü!
        Kayıp olarak aranıyordu! 19 yaşındaki gencin son görüntüsü!
        Netanyahu başbakanlık yarışında geride
        Netanyahu başbakanlık yarışında geride
        Cem kontrolde
        Cem kontrolde
        'Sevdan Bir Ateş' dizi setine anlamlı ziyaret
        'Sevdan Bir Ateş' dizi setine anlamlı ziyaret
        Yeşilçam'dan acı haber
        Yeşilçam'dan acı haber
        Bu hafta burçları neler bekliyor?
        Bu hafta burçları neler bekliyor?
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti