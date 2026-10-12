Kayıp olarak aranıyordu! 19 yaşındaki gencin son görüntüsü!
İstanbul'da, 8 gündür kayıp olarak aranan 19 yaşındaki Yusuf Muhammet Aslan, ağaçlık alanda ölü bulundu. Aslan'ın cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Diğer yandan Aslan'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Aslan'ın bir markette alışveriş yaptığı, ardından da dışarı çıktığı anlar görülüyor. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı
İstanbul Sarıyer'de olay, 7 Ekim Çarşamba günü saat 11.00 sıralarında Darüşşafaka Mahallesi’nde meydana geldi. Ağaçlık alandan gelen ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ÖLEN KİŞİNİN KARDEŞİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ
DHA'daki habere göre sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde bulunan Ömer Faruk A. (20), ölen kişinin kardeşi Yusuf Muhammet Aslan olduğunu söyledi.
8 GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANIYORDU
Polis ekiplerinin görüştüğü Ömer Faruk A., kardeşi için 29 Eylül’de kayıp başvurusunda bulunduğunu belirtti. Aslan’ın, kayıp başvurusundan 8 gün sonra ölü bulunduğu öğrenildi.
"KURUNTULAR YAŞIYORDU" İDDİASI
Ağabeyi, kardeşinin kıskançlık nedeniyle kuruntular yaşadığını ve bu nedenle kendisine zarar vermiş olabileceğini ifade etti.
SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı, Aslan’ın bulunduğu ağaçlık alanda ve cenazesinde incelemelerde bulundu.
Aslan’ın cenazesi daha sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Savcılık ölümle ilgili soruşturma başlattı.
MARKETTEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Diğer yandan Yusuf Muhammet Aslan’ın son görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Aslan’ın bir markete geldiği anlar görülüyor. Aslan'ın alışveriş sonrası marketten çıktığı anlar da görüntülerde yer alıyor.