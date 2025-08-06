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        Haberler Gündem 3. Sayfa TBMM personeli Saliha Akkaş, vahşet kurbanı! Kocası boğazından bıçakladı! | Son dakika haberleri

        TBMM personeli Saliha Akkaş, vahşet kurbanı! Kocası boğazından bıçakladı!

        Kadın cinayetleri kâbusuna bir yenisi daha eklendi. Başkentte boşanma aşamasındaki kocası Salih Akkaş tarafından boğazından bıçaklanan Saliha Akkaş, hayatını kaybetti. Vahşet kurbanı kadının, TBMM personeli olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2025 - 11:35 Güncelleme: 06.08.2025 - 11:35
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        TBMM personeli Saliha Akkaş, vahşet kurbanı!
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        Ankara'da boşanma aşamasındaki eşi Salih Akkaş (45) tarafından boğazı bıçakla kesilen Saliha Akkaş (40) hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

        DHA'nın haberine göre korkunç olay sonrası kendisini asarak intihar eden Salih Akkaş'ın 'Eşe karşı tehdit ve hakaret' ile 'Uzaklaştırma ihlali' suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı.

        Olay, önceki gün Çankaya ilçesinde meydana geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi personeli olan Saliha Akkaş, konuşmak için eve gelen 2 çocuğunun babası, boşanma aşamasındaki eşi Salih Akkaş'ı içeri aldı.

        Bir süre sonra çift arasında tartışma çıktı. Salih Akkaş, tartışma sırasında eşini boğazından bıçakla yaralayıp, ardından kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi. Saliha Akkaş, ihbar üzerine sevk edilen sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Saliha Akkaş, doktorların yaptığı müdahaleye rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti. Saliha Akkaş'ın cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        Saliha Akkaş ve Salih Akkaş'ın evlerini ayırdıkları ve çiftin çocuklarından birinin annesiyle diğerinin ise babasıyla yaşadığı öğrenildi. Salih Akkaş'ın 'Eşe karşı tehdit ve hakaret' ile 'Uzaklaştırma ihlali' suçlarından poliste kaydı olduğu öğrenildi.

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        #Saliha Akkaş
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