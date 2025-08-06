Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 999 kişinin tavuk dönerden zehirlenmesine ilişkin soruşturmada iddianame tamamlandı. Yapılan analizlerde 4 çeşit bakteri tespit edilirken, tutuklu 2 sanık hakkında 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Körfez ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, tavuk satılan işletmeden geçen nisan ayına denk gelen Ramazan Bayramı’nda farklı zamanlarda tavuk döner yiyen kişiler mide bulantısı, ateş ve kusma şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Hastanelere 999 kişi başvururken 341 kişi emniyete ve savcılığa başvurdu; 287 kişi ise firmadan şikayetçi oldu. Soruşturma sürecinde gözaltına alınan iş yeri işletmecisi E.T. (35) ve döner ustası K.Y. (36) ifadelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zehirlenmelere konu olan işletme de mühürlendi.

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287 KİŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Körfez Cumhuriyet Savcısı tarafından olay ile ilgili iddianame hazırlandı. Körfez 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede; devlet hastaneleri ve özel sağlık kuruluşlarına 999 kişinin başvuru yaptığı, 341 kişinin kolluk birimine ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ettiği, 54 kişinin mağdur 287 kişinin ise şikayetçi olduğu belirtildi. İş yeri işletmecisinin E.T. olduğu, K.Y.’nin ise döner ustası olarak çalıştığı, tavukların hazırlanmasının ise birlikte yaptığı, tavukları ise 29 Mart tarihinde aldıkları iddianamede belirtildi. Sanıkların tavukları sosladıkları ve dinlemeye bıraktıkları, teslim alınan tavuk etlerinin son kullanma tarihinin ise 3 Nisan 2025 olduğunun tespit edildiği ifadeleri iddianamede belirtildi.

4 ÇEŞİT BAKTERİ TESPİT EDİLDİ 30 Mart’ta soslanarak hazırlanan tavuk etlerinin pişirilerek satışa başlandığı, soslu vaziyette muhafaza edilen etlerin 31 Mart, 1 Nisan ve 2 Nisan tarihlerinde pişirilerek satıldığı ifadeleri yer alan iddianamede vatandaşların rahatsızlanmasının ardından Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince işletmede denetim gerçekleştirildiği ve numune alındığı belirtildi. Dava dosyasında tavuk etlerinden alınan numuneler üzerinde yapılan analizlere de yer verildi. Numunelerle ilgili Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nce yapılan Mikrobiyolojik Muayene ve Analiz neticesinde işletmede satılan tavuk döner ürününün analiz raporunda bakteriler olan Bacillus cereus, Koagülaz pozitif staphylococcus, Listeria monocytigenes ve Salmonella spp varlığı tespit edildiği ve analiz sonucu döner numunesinin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’ne uygun olmadığı tespit edildi. ETLERLE İLGİLİ BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANDI Müşteki ve mağdurlar tarafından alınan hekim raporlarında zehirlenmelerin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif olduğunun tespit edildi. İddianamede, zehirlenenler arasındaki 7 kişinin ise yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı şeklinde kanaat bildirildi. iddianamede, gıda mühendisi bilirkişisi tarafından hazırlanan rapor da yer aldı. Raporda, zehirlenmeye neden olacak etkenler paylaşılarak, davaya konu olan tavuk etlerin arefe günü toplu soslandıktan sonra 2-3 gün dolapta bek ilmesi ve pişirileceği günlerde ayrı olarak şişe takılarak pişirilse de sosta bekletilmesinin olayı tetiklemiş olabileceği, analiz neticesinde olumsuz çıkan bakterilerin, işletmelerinin gıda güvenliği yönünden bazı eksiklerinin olduğu izlenim verdiği belirtildi. Gıda bilirkişisi raporunda tavuk etleri taze olarak alınıp son kullanma tarihi geçmeden hazırlansa ve pişirilerek servis edilse bile etlerin sosta 2-3 gün bekletilip günlük pişirilerek servis edilmesi neticesinde zehirlenme olayı olduğu, bu ürünlerin hiçbir şekilde piyasaya arz edilmeyeceği de belirtildi. Gıda mühendisi raporunda, bulunan mikroorganizmadan Listeria monocytigenes bakterisi nadir de olsa ölümcül sonuçlara neden olabilmesi, analiz sonucunda bulunan mikroorganizma nedenlerinin ortak sebeplerinde yetersiz hijyen koşullarının sebep olmasından dolayı olaydan şüphelilerin sorumlu olduğu şeklinde kanaat bildirdi.