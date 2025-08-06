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        Haberler Dünya "Hükümette yapay zeka kullanılır mı?" İsveç Başbakanı'ın açıklaması tepki çekti | Dış Haberler

        "Hükümette yapay zeka kullanılır mı?" İsveç Başbakanı'ın açıklaması tepki çekti

        İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un geçtiğimiz günlerde bir gazeteye verdiği demeçte "Yapay zeka araçlarını ikinci bir görüş almak için kullanıyorum" açıklaması, "Hükümette yapay zeka kullanılır mı?" sorularını gündeme getirdi. Kristersson'un açıklamaları ülkede tepki çekti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2025 - 14:36 Güncelleme: 06.08.2025 - 14:36
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        "Hükümette yapay zeka kullanılır mı?"
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        İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un yapay zeka araçlarından tavsiye aldığını açıklaması, ülkede tepkiyle karşılandı.

        Kristersson'un, 3 Ağustos'ta İsveç'in Dagens Industri gazetesinde yayımlanan açıklamasında, "Yapay zeka araçlarını ikinci bir görüş almak için kullanıyorum" ifadesini kullanması, "Hükümette yapay zeka kullanılır mı?" sorularını gündeme getirdi.

        "ÇOK DİKKATLİ OLUNMALI"

        İsveç basını teknoloji uzmanlarının görüşüne yer verdiği haberlerinde, Kristersson'un yapay zeka araçlarından ChatGPT ve Fransa merkezli Le Chat'i kullandığını belirtti.

        Aftonbladet gazetesine konuşan Karlstad Üniversitesinden Bilgisayar Araştırmacısı Simone Fischer Hübner, hassas bilgilerde ChatGPT kullanımına ilişkin uyarıda bulanarak "Çok dikkatli olunmalı." ifadesine yer verdi.

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        Umea Üniversitesinden Yapay Zeka Profesörü Virginia Dignum da İsveç'in Dagens Nyheter gazetesine yaptığı açıklamada, yapay zekanın siyasi fikirler bağlamında "anlamlı" bir görüş bildirme yeteneğinin olmadığını, kendisini üretenlerin görüşlerini yansıttığını söyledi.

        "KAYGAN BİR ZEMİN"

        Dignum, yapay zeka araçlarını "kaygan bir zemin"e benzeterek "Güvenirliğin garanti altına alınması gerekir zira bizler (Kristersson'un başbakan olduğu seçimde) ChatGPT'ye oy vermedik." değerlendirmesini yaptı.

        İsveç'teki bazı uzmanlar da yapay zekanın bugünün teknoloji dünyasında önemli bir yer edindiğini, Kristersson'un açıklamalarının "skandal" değil, "doğal" olduğunu savundu.

        Başbakan Kristersson, 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, yapay zeka kullanımına ilişkin, "Kendim sık sık kullanıyorum. Hiç değilse ikinci bir görüş almak için." ifadelerini kullanmış, hangi alanlarda tavsiye aldığını belirtmemişti.

        Kristersson ayrıca, çalışma arkadaşlarının da günlük hayatlarında yapay zeka araçlarını kullandıklarını iddia etmişti.

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