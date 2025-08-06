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        Haberler Gündem Politika Süreç komisyonunda ara formül önerisi: 3 sandalye için yeniden üye belirlenecek | Son dakika haberleri

        Süreç komisyonunda ara formül önerisi: 3 sandalye için yeniden üye belirlenecek

        Terörsüz Türkiye Süreci Komisyonu'nda tartışmayı bitirmek için ara formül önerildi. İYİ Parti'nin üye vermediği boş kalan 3 sandalye için yeniden üye belirlenecek. AK Parti CHP ve DEM Parti'ye birer sandalye daha verilecek. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..

        Giriş: 06.08.2025 - 12:17 Güncelleme: 06.08.2025 - 12:17
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        Süreç komisyonunda ara formül önerisi
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        Süreç komisyonu ilk toplantısını yaptı. Komisyonun ismi Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi oldu. 51 kişi olarak açıklanan komisyonda İYİ Parti'ye 3 sandalye ayrıldı, ancak İYİ Parti'nin üye vermeme kararıyla sayı 48'de kaldı.

        Edinilen bilgilere göre, CHP hesaplamaların 51 üzerinden yapılması için ısrarcı oldu. Uzlaşı sağlanamayınca, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, koordinatör grup başkanvekilleri ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ı ayrı bir salona davet etti.

        Burada yapılan toplantıda da uzlaşma olmayınca, DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit boş sandalyeler üzerinden hesaplama yapılmasının doğru olmayacağını kaydetti. Boş kalan 3 sandalye için yeniden üye tanzimi yapılmasını önerdi.

        Bu formülün CHP tarafından kabul görmesi halinde AK Parti CHP ve DEM Parti'ye birer sandalye daha düşecek. Bu durumda AK Parti'nin üye sayısı 21'den 22'ye, CHP'nin üye sayısı 10'dan 11'e DEM'in üye sayısı ise 4'ten 5'e yükselmiş olacak.

        Cuma günü MİT Başkanı İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i dinleyecek olan komisyonun üçüncü toplantısını da salı günü gerçekleştirmesi planlanıyor.

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