'Ormanın 25 hayaleti'ne uydulu takip!

KuzeyDoğa Derneği görevlileri, Doğu Anadolu'daki biyolojik çeşitliliği tespit edip korumak amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün izniyle Sarıkamış'taki yaban hayvanlarına yönelik bilimsel çalışmalarını sürdürüyor.

Dernek tarafından Doğu Anadolu Yaban Hayatı Araştırma ve Koruma projesi kapsamında 2013'ten bu yana sürdürülen çalışma kapsamında 25. Kafkas vaşağına da uydu vericisi takıldı.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, 2013'te Sarıkamış ormanlarında başlatılan "Vaşak Takip Projesi"ne bu yıl da devam ettiklerini söyledi.

Yaklaşık 12 yıldır takip ettikleri vaşakların analizlerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Çoban, "Şimdiye kadar 25 vaşağı yakalayıp uydu vericisi taktık. Bu Türkiye'de yapılmış en uzun kapsamlı çalışma. Vaşaklar çok sessiz ve gece hareket ediyorlar. Bu nedenle de 'orman hayaleti' olarak adlandırıyorlar" dedi.

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Vaşakların ormanlardaki yaşamını anlatan Çoban, şöyle konuştu:

"Görüyoruz ki vaşaklar ormanın derinliklerinden hiç dışarıya çıkmıyor. İnsanlarla temas etmeyi çok sevmiyorlar. Kış aylarında, özellikle üreme aylarında kendilerini ormanın dışına biraz daha fazla atarak kendilerine yeni çiftler, yeni bireyler bulmaya çalışıyorlar. Sarıkamış'taki ormanlar vaşaklar için aslında çok önemli. Çünkü etraftaki tek kapalı alan Sarıkamış ormanları. Zaman zaman ormanın dışına çıktıklarında, özellikle kışın tekrar yavrularını büyütmek için Sarıkamış ormanlarına dönüyorlar. Sarıkamış ormanlarındaki bu kayalık ve orman yapısıyla birleşen vadiler vaşaklar için çok önemli."