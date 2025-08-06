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        Haberler Dünya ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atmasının 80. yılı | Dış Haberler

        ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atmasının 80. yılı

        ABD'nin 6 Ağustos 1945'te Japonya'nın Hiroşima kentine ve üç gün sonra 9 Ağustosta Nagazaki'ye atom bombası atmasının üstünden 80 yıl geçti. Vatandaşlar, anma törenlerine katıldı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 06.08.2025 - 11:56 Güncelleme: 06.08.2025 - 11:56
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        ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nın Pasifik muharebelerinde 6 Ağustos 1945'te Japonya'nın Hiroşima kentine ve üç gün sonra 9 Ağustos'ta Nagazaki'ye atom bombası atmasının üstünden 80 yıl geçti.

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        Vatandaşlar, Hiroşima'da bulunan Barış Anıt Parkı'nda düzenlenen törene katıldı. Hiroşima Belediya Başkanı Kazumi Matsui törende konuşma yaptı.

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        Hiroşima Belediye Başkanı Matsui Kazumi, kente atom bombası atılmasının 80. yılında düzenlenen anma töreninde, gençlere nükleer silahsız dünya için harekete geçme çağrısı yaptı.

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        Kyodo ajansının haberine göre, İkinci Dünya Savaşı'nda Pasifik muharebelerinde Hiroşima'nın bombalanmasının 80'inci yılı vesilesiyle kentteki Barış Anıtı'nda, saldırıdan hayatta kalanlar, yerel halk ve 120 ülkeden temsilcilerin katılımıyla anma töreni düzenlendi.

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        Törende konuşan Hiroşima Belediye Başkanı Matsui, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'da yaşananlar neticesinde artan istikrarsızlık ortamında nükleer silahların meşru görülmeye başlandığını belirtti.

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        'NÜKLEER SİLAHSIZ' DÜNYA ÇAĞRISI

        Gençlerin, askeri harcamalar, ulusal güvenlik ve nükleer silahlara ilişkin hatalı politikaların "insanlık dışı sonuçlara" yol açabileceğini anlaması gerektiğini vurgulayan Matsui, gençlere nükleer silahsız dünya için harekete geçme çağrısında bulundu.

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        Matsui, "(Gençlerin) Bu anlayışla harekete geçerek sivil toplumu uzlaşıya götürecek liderler olmasını umuyoruz." ifadesini kullandı.

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        Japonya Başbakanı İşiba Şigeru da törenden sonra düzenlenen basın toplantısında, ülkesinin nükleer silahları "bulundurmama, üretmeme ve ülkeye sokmama" ilkelerine bağlı kalacağı yönündeki taahhüdünün yeniden altını çizdi.

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        110 BİN KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ TAHMİN EDİLİYOR

        ABD, 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya tarihin ilk atom bombasını atmış, kentin yüzde 90'ı yıkılmış, ilk anda 80 bin kişi yaşamını yitirmişti. Üç gün sonra da Nagazaki'ye atom bombası atılmış, burada da en az 40 bin kişinin ilk anda öldüğü belirtilmişti.

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        Atom bombasının sonraki etkileriyle de büyük çoğunluğu sivil olmak üzere yaklaşık 110 bin kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

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        İzleyen aylar ve yıllarda radyasyona bağlı hastalıklardan bölgede ölümler devam etmişti.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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