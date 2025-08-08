Habertürk
        Gaziantep FK: 0 - Galatasaray: 3 | MAÇ SONUCU

        Gaziantep FK: 0 - Galatasaray: 3 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'de sezonun açılış maçında son şampiyon Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz (2) ve Eren Elmalı kaydetti. Bu sonuçla birlikte G.Saray, sezona 3 puanla başladı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 08.08.2025 - 20:26 Güncelleme: 08.08.2025 - 23:53
        G.Saray 3 puanı 3 golle aldı!
        Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 3-0 kazandı.

        Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 9. (p) ve 45+12. (p) dakikalarda Barış Alper Yılmaz ile 16. dakikada Eren Elmalı kaydetti.

        Ayrıca ev sahibi ekipte kaleci Burak Bozan, ceza sahası dışarısında elle oynadığı gerekçesiyle direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından son şampiyon Galatasaray, 2025-2026 sezonuna 3 puanla başladı. Gaziantep FK ise haftayı puansız kapattı.

        LEROY SANE İLK KEZ!

        Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, Gaziantep maçıyla birlikte ilk kez resmi bir maçta sarı-kırmızılıların formasını giydi.

        BARIŞ ALPER'DEN 3 GOLLÜK KATKI!

        Karşılaşmayı 2 gol - 1 asistle bitiren milli oyuncu Barış Alper Yılmaz, santrforsuz çıkılan Gaziantep deplasmanında takımını sırtlayan isim oldu.

        ZANIOLO 745 GÜN SONRA FORMA GİYDİ

        Galatasaray'ın İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo, 745 gün sonra Galatasaray formasıyla resmi maça çıktı.

        Sarı-kırmızılı formayla son resmi müsabakasına 25 Temmuz 2023'te UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki Zalgiris karşısında çıkan Zaniolo, 2023-2024 sezonunu Aston Villa, 2024-2025 sezonunu ise Atalanta ve Fiorentina'da geçirdi.

        Gaziantep FK mücadelesinin 73. dakikasında oyuna dahil olan Zaniolo, 2 yıl 14 gün sonra sarı-kırmızılı formayı bir resmi maçta giymiş oldu.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        8. dakika Sara'nın korner atışından gelen topuna hamle yapan Sallai, Rodrigues'in müdahalesiyle yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı neticesinde saha kenarındaki ekrandan pozisyonu izleyen Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

        12. dakikada meşin yuvarlağın başına geçen Barış Alper Yılmaz, topu kaleci Mustafa Burak Bozan'ın solundan filelere gönderdi: 0-1.

        16. dakikada Sara'nın sol çaprazdan ara pasıyla ceza sahasında buluşan Barış Alper Yılmaz'ın gönderdiği topa bekletmeden vuran Eren Elmalı'nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

        45+1 dakikada Sara'nın soldan uzun pasıyla ceza sahası dışında buluşan Sane'nin aşırtma vuruşunda top, kalenin üstünden auta çıktı.

        45+11. dakikada Sane'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz, Bacuna'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

        45+12. dakikada topun başına geçen Barış Alper Yılmaz, topu filelerle buluşturdu: 0-3.

        Karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        55. dakikada Sane'nin ceza sahası yayı üzerinden yaptığı plase vuruşta top yandan auta çıktı.

        58. Enver Kulasin'in ceza sahasına gönderdiği topa bekletmeden vuran Boateng'in şutunda topu kaleci Günay Güvenç uzaklaştırdı.

        64. dakikada Sanchez'in savunmadan gönderdiği uzun topa, kaleci Mustafa Burak Bozan ceza sahası yayı üzerinde elle müdahale etti. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceleyen hakem Ali Şansalan, kaleci Mustafa Burak Bozan'ı doğrudan kırmızı kartla oyundan attı.

        65. dakikada serbest vuruşu kullanmak için topun başına geçen Sara'nın şutunda top yandan auta gitti.

        89. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası üzerinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yan direğe de çarparak auta çıktı.

        Karşılaşma konuk ekip Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

