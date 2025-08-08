Habertürk
        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump: Putin ile görüşeceğim | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: Putin ile görüşeceğim

        ABD Başkanı Donald Trump, yakın zaman içinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini duyurdu. Trump, görüşmenin yeri ve zamanını ise açıklayacaklarını bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 08.08.2025 - 23:29 Güncelleme: 08.08.2025 - 23:43
        Trump: Putin ile görüşeceğim
        ABD Başkanı Donald Trump, yakın zaman içinde içinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini duyurdu.

        Trump, Putin'in kendisiyle görüşmek istediğini ifade ederken, görüşmenin nerede ve ne zaman olacağını açıklayacaklarını bildirdi.

        ABD Başkanı, görüşme için bazı güvenlik düzenlemeleri yapılması gerektiğini bildirdi.

        Trump, Rusya ile olası bir anlaşma kapsamında Rusya'nın elinde bulunan bazı toprakları geri alabileceklerini işaret etti.

        ABD Başkanı "Ukrayna meselesi çok yakın çözülebilir." diye konuştu.

        RUSYA'DA GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANDI

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi'ni bölgesel güvenlik gündemiyle topladı.

        Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Rusya Güvenlik Konseyi toplantısına başkanlık etti.

        Putin, toplantının başında yaptığı konuşmada, "Bugün bölgesel gündemin bazı konularını, bölgesel politikaları, elbette öncelikle güvenliğin sağlanmasını ve sorunların çözümünü ele alacağız." ifadelerini kullandı.

        Vladimir Putin, toplantıda, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev ve Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov'un rapor vermesini istedi.

