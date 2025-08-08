ABD Başkanı Trump: Putin ile görüşeceğim

ABD Başkanı Donald Trump, yakın zaman içinde içinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini duyurdu.

Trump, Putin'in kendisiyle görüşmek istediğini ifade ederken, görüşmenin nerede ve ne zaman olacağını açıklayacaklarını bildirdi.

ABD Başkanı, görüşme için bazı güvenlik düzenlemeleri yapılması gerektiğini bildirdi.

Trump, Rusya ile olası bir anlaşma kapsamında Rusya'nın elinde bulunan bazı toprakları geri alabileceklerini işaret etti.

ABD Başkanı "Ukrayna meselesi çok yakın çözülebilir." diye konuştu.

RUSYA'DA GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi'ni bölgesel güvenlik gündemiyle topladı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Rusya Güvenlik Konseyi toplantısına başkanlık etti.

Putin, toplantının başında yaptığı konuşmada, "Bugün bölgesel gündemin bazı konularını, bölgesel politikaları, elbette öncelikle güvenliğin sağlanmasını ve sorunların çözümünü ele alacağız." ifadelerini kullandı.

Vladimir Putin, toplantıda, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev ve Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov'un rapor vermesini istedi.