Beyaz Saray'dan Azerbaycan-Ermenistan anlaşması açıklaması

Beyaz Saray, bugün Azerbaycan ile Ermenistan arasında Washington'da imzalanacak anlaşmanın, "barış için bir yol haritası" olacağını belirtti.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, telekonferans yoluyla basın mensuplarının konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

Kelly, bugün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın katılımıyla düzenlenecek törende imzalanacak anlaşmanın, "barışa giden süreçte bir yol haritası" olacağını vurguladı.

Bu iki ülkenin ABD ile olan siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerinin de derinleşeceğini ve yeni ikili anlaşmaların işbirliklerini artıracağını belirten Kelly, "Anlaştıkları yol haritası, her iki ülkeye, Güney Kafkasya bölgesine ve ötesine fayda sağlayacak işbirliğine dayalı bir gelecek inşa edecek. Barışa giden bu yolu kesinleştirerek, Güney Kafkasya bölgesinin ticaret, transit ve enerji alanlarındaki büyük potansiyelini ortaya çıkaracağız." değerlendirmesini yaptı.

Kelly ayrıca, bugünkü anlaşma ile Zengezur Koridoru ile ilgili de taraflar arasında bir mutabakatın ortaya konulacağını ifade etti.

Bugünkü görüşmelerde ABD Başkanı Trump, önce Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı, daha sonra da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i ağırlayacak; üçlü daha sonra ortak bir basın toplantısı düzenleyecek. II. KARABAĞ SAVAŞI Nikol Paşinyan yönetiminin, Karabağ'da süren işgal konusunda farklı bir politika izlememesiyle başlayan süreç, II. Karabağ Savaşı'nın başlamasına yol açtı. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından kurulan AGİT Minsk Grubu'ndaki çabalar ise diplomatik çözümü getirmedi. Azerbaycan 44 gün süren savaşın sonunda zafer elde ederek 30 yıl sonra Karabağ'ı geri aldı. Savaş sırasında Azerbaycan 2 bin 908 şehit verdi. 2023 yılında ise Karabağ'da varlığını sürdüren yasa dışı Ermeni güçleri Azerbaycan'a karşı provokasyonlara devam etti. 24 saat süren çatışmalar sonucu yasa dışı Ermeni güçleri kendilerini lağvederek Karabağ'dan çekildi. Bu olay sonucu, Azerbaycan'ın Karabağ'daki egemenlik tam anlamıyla sağlandı. ERMENİSTAN-RUSYA İLİŞKİLERİ Karabağ'ın Azerbaycan tarafından geri alınması sürecinde Ermenistan'ın da üye olduğu Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) tarafsız bir tavır sergiledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, KGAÖ kapsamındaki yükümlülüklerin Karabağ için geçerli olmadığını söylemişti. Ermenistan yönetimi ise, KGAÖ'yü Azerbaycan'a yönelik herhangi bir tavır almamakla ve sessiz kalmakla itham etmişti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 2024 yılında, KGAÖ'den çıkacaklarını ifade etmiş ve ne zaman çıkacaklarına karar vereceklerini bildirmişti. Ermenistan, Rusya'dan uzaklaşırken ABD ile yakınlaşmayı sürdürüyor. Ermenistan ve ABD'nin 12-20 Ağustos tarihlerinde ortak askeri tatbikat düzenleyeceği bildirildi. AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN'IN BEKLENTİLERİ Azerbaycan, anlaşmanın imzalanması için Ermenistan Anayasası'ndan Azerbaycan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne aykırı maddelerin çıkarılmasını ve artık işlevsiz hale gelen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun feshedilmesini şart koşuyor. Bu şartlar sağlanana kadar Azerbaycan, geçici bir adım olarak anlaşma metninin paraflanmasını öneriyor. Erivan yönetimi ise Anayasa referandumunun gerekli olduğunu, bunun için zaman gerektiğini ve barış anlaşması imzalanmasıyla AGİT Minsk Grubunun işlevsiz hale geleceğini savunuyor.