Galatasaray'da Ederson gelişmesi: Okan Buruk görüştü iddiası!
Fernando Muslera'nın ayrılmasıyla birlikte kaleci arayışına giren Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılıların ilk hedefinin Ederson olduğu ve Okan Buruk'un Brezilyalı kaleciyle görüştüğü iddia edildi. İşte detaylar...
Galatasaray'da Muslera'nın ayrılığı sonrası gözler kaleci transferine çevrildi. Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, bir numaralı adayını belirledi.
İtalyan basınından Alfredo Pedulla'nın haberine göre, Galatasaray, kaleci transferinde önceliği Manchester City'den Ederson'a verdi.
OKAN BURUK GÖRÜŞTÜ İDDİASI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Ederson ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.
Haberin detaylarında sarı - kırmızılıların Brezilyalı file bekçisinin transferi için diğer kaleci adayları ile olan görüşmeleri askıya aldığı belirtildi.
Öte yandan Pedulla, bir taraftarın sosyal medyadan kendisine yönelttiği 'Manchester City, Ederson için ne kadar istiyor?' sorusuna 'Galatasaray 5-6 milyon euro teklif ediyor, Manchester City ise şu anda daha fazlasını istiyor.' şeklinde cevap verdi.