        Galatasaray'da Ederson gelişmesi: Okan Buruk görüştü iddiası!

        Galatasaray'da Ederson gelişmesi: Okan Buruk görüştü iddiası!

        Fernando Muslera'nın ayrılmasıyla birlikte kaleci arayışına giren Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılıların ilk hedefinin Ederson olduğu ve Okan Buruk'un Brezilyalı kaleciyle görüştüğü iddia edildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2025 - 19:54 Güncelleme: 08.08.2025 - 19:54
        1

        Galatasaray'da Muslera'nın ayrılığı sonrası gözler kaleci transferine çevrildi. Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, bir numaralı adayını belirledi.

        2

        İtalyan basınından Alfredo Pedulla'nın haberine göre, Galatasaray, kaleci transferinde önceliği Manchester City'den Ederson'a verdi.

        3

        OKAN BURUK GÖRÜŞTÜ İDDİASI

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Ederson ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

        4

        Haberin detaylarında sarı - kırmızılıların Brezilyalı file bekçisinin transferi için diğer kaleci adayları ile olan görüşmeleri askıya aldığı belirtildi.

        5

        Öte yandan Pedulla, bir taraftarın sosyal medyadan kendisine yönelttiği 'Manchester City, Ederson için ne kadar istiyor?' sorusuna 'Galatasaray 5-6 milyon euro teklif ediyor, Manchester City ise şu anda daha fazlasını istiyor.' şeklinde cevap verdi.

