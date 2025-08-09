KAUDUPUL ÇİÇEĞİ: DÜNYANIN EN PAHALISI

Kaudupul çiçeği, yalnızca Sri Lanka’nın yüksek dağlarında yetişen ve geceleri açıp gün doğmadan solan nadide bir bitki. Bu çiçek öylesine hassas ki, koparıldığında hemen ölüyor. Bu nedenle ticari olarak satılması imkânsız. Manevi değeri paha biçilemez olan Kaudupul, çiçek dünyasının en değerli üyelerinden biri olarak kabul ediliyor.